Imperio Hulk Hogan: cuál es el patrimonio del famoso luchador y quiénes son los herederos de su fortuna

hulk-hogan En los 80' y 90', Hogan fue una de las estrellas de la WWE.

En 1984 ganó su primer título tras vencer a Iron Sheik, y luego fue pieza clave en la era de la "Rock 'n' Wrestling Connection", fusionando lucha libre, música y entretenimiento. Rivalidades históricas con André "the Giant", Randy Savage y "The Ultimate Warrior" lo consolidaron como uno de los luchadores más populares de todos los tiempos.

Más allá de su exitosa carrera arriba del ring, Hogan participó en películas como "No Holds Barred" y ganó notoriedad en la televisión de realidad con "Hogan Knows Best". Pero su vida personal pronto eclipsaría su trayectoria profesional.

Con los millones ganados en los contratos de la WWE y su participación en películas, Hogan también incursionó en los negocios. En 2012 abrió “Hogan’s Beach Shop”, un bar y restaurante temático. Sin embargo, tras la filtración de audios donde profería comentarios racistas en 2015, el local rompió relaciones con su figura. Más tarde relanzó la marca con tiendas en Orlando y Clearwater, Florida, y abrió el “Hogan’s Hangout”.

Además, Hogan fue imagen de numerosas marcas, desde Honey Nut Cheerios hasta Pastamanía —una breve incursión gastronómica durante su etapa en la WCW—. También tuvo contratos con 1-800 LoanMart y Carma HoldCo, entre otros.

Durante el apogeo de su carrera, Hogan llegó a amasar más de u$s100 millones. Sin embargo, sus malas decisiones de negocios y sus problemas legales hicieron que falleciera con una fortuna mucho menor de la esperada.

Los problemas legales que afectaron a su fortuna

A pesar de los millones ganados, las decisiones financieras, legales y personales de Hulk Hogan dejaron una fortuna notablemente menor a la que supo ostentar en la cima de su popularidad. En 2012, Hogan fue grabado sin su consentimiento mientras mantenía relaciones sexuales con la esposa de la personalidad radial Bubba “the Love Sponge”.

El sitio Gawker.com publicó una versión editada de dos minutos de ese encuentro. Ante la negativa del portal a eliminar el video, Hogan demandó por invasión de la privacidad, argumentando que su publicación lo había humillado.

La demanda, que comenzó con un reclamo por u$s100 millones de dólares, concluyó en marzo de 2016 con un fallo del jurado a su favor por u$s115 millones. Pocos días después, la cifra fue elevada a u$s140 millones.

El 1 de agosto de 2016, Denton se declaró en bancarrota, revelando que sus activos se reducían a una participación del 30% en Gawker y un departamento en Nueva York, con un valor estimado de u$s50 millones —posiblemente menos—, frente a pasivos por u$s150 millones. En noviembre de ese año, Gawker y Hogan acordaron un pago final de u$s31 millones de dólares.

Hulk-Hogan-Rocky-3 Hogan apareció en películas como Rocky III.

A pesar de los éxitos, gran parte de la fortuna del expeleador de lucha libre se dio en el proceso de separación con su exesposa. En 2007, se estimaba que Hogan contaba con un patrimonio de u$s30 millones de dólares.

Sin embargo, debió entregar el 70% de los activos líquidos de la pareja, u$s3 millones en efectivo y el 40% de sus negocios. Además, él mismo admitió haber malgastado cientos de millones durante su etapa de mayor fama en la década del '90, en medio de un estilo de vida marcado por el exceso.

Hace apenas dos años, en 2023, Hogan contrajo matrimonio con su tercera esposa, Sky Daily. Ahora, la mujer parece ser la beneficiaria de su fortuna.