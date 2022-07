Better Call Saul: Bob Odenkirk reveló cual fue el capitulo que filmaban cuándo tuvo un infarto

"El episodio 9 es todo lo que filmamos después de mi ataque al corazón y, de hecho, es lo primero que filmé", le reveló el actor al portal EW.

"Las escenas de recogida [del episodio 8] no fueron las primeras cosas que filmamos. Entonces, en mi cerebro, pensé: 'Espera un segundo, lo primero que filmé cuando regresé del ataque al corazón fue [episodio] 9.' Y eso es cierto. Donde metí la pata fue: 'Por supuesto, no volvimos e inmediatamente filmamos lo que estábamos filmando ese día, seguimos filmando'. Teníamos un director diferente. Teníamos a Michael Morris dirigiendo. Comenzamos con esas cosas. Y luego, en algún momento de filmar esas cosas, paramos, Vince [Gilligan, co-creador de la serie que dirigió "Apunta y dispara"] regresó y retomamos los momentos finales de la escena conmigo, Lalo y Kim. Mi cerebro acaba de tener un lapsus y me disculpo con el mundo.

"Pero si estás buscando comparar a un ser humano antes y después de un ataque al corazón", agrega con una sonrisa, "querrás ver la escena con Kim y Jimmy, cuando Lalo les estaba hablando sobre el plan".

image.png

Gilligan habló sobre el colapso de Odenkirk en el set mientras filmaba "Apunta y dispara" en la entrega de la semana pasada del podcast Better Call Saul Insider. "Lo vimos morir. Nunca había visto algo así, excepto en una película", dijo Gilligan. "Cuando volvimos al set con Bob, era solo felicidad, solo agradecimiento, solo gratitud".

El cocreador había terminado de dirigir el lado de la conversación de Odenkirk y Seehorn antes del ataque al corazón, y la escena se volvió a revisar dos meses después para filmar el lado de Dalton. "Fue tan bueno ver a Bob allí", dijo Dalton. "Todos lo vimos en el piso [después del ataque al corazón] y fue como, 'Oh, Dios mío, amigo'. Olvídate del programa. Esto es lo peor que le podría pasar a alguien. [ Risas ] Eso es lo que sucede cuando te metes con Lalo".

"El impacto de ese incidente en mi corazón es algo que resuena y continúa en mi vida. Pienso en eso todo el tiempo. Pienso en lo que me importa y cómo vivir mi vida". Aseguró Odenkirk.