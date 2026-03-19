Internaron en Buenos Aires a Stevie Young, guitarrista de AC/DC + Seguir en









El músico fue hospitalizado por precaución tras presentar un malestar al llegar al país. Desde la banda aseguraron que está bien y de buen ánimo mientras le realizan estudios.

El músico de 69 años fue hospitalizado tras presentar un malestar en su arribo al país.

Stevie Young, guitarrista de AC/DC, fue internado en un hospital de Buenos Aires luego de presentar un malestar tras su llegada al país. La información fue confirmada por un portavoz oficial de la banda, que llevó tranquilidad sobre su estado de salud en la previa de los shows programados en el estadio de River Plate.

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Según el comunicado oficial, el músico no se sentía bien al llegar al país, por lo que fue ingresado de manera preventiva a un hospital para realizarle una serie de estudios. Actualmente, se encuentra bien y de buen ánimo, agregaron desde la banda, "esperando con entusiasmo subirse al escenario el lunes".

ACDC-IS_COMUNICADO ES.jpg Expectativa por los shows de AC/DC en River La banda tiene previstas tres presentaciones en el estadio de River Plate los días 23, 27 y 31 de marzo, en el marco de su gira mundial “Power Up Tour”. Los recitales ya se encuentran completamente agotados, lo que confirma la alta expectativa por el regreso del grupo al país.

La vuelta de AC/DC se produce tras una extensa gira por Norteamérica, Europa y Australia, donde la banda agotó estadios y reafirmó su vigencia a más de cinco décadas de su formación. En Buenos Aires, además, estarán acompañados por The Pretty Reckless como banda invitada.

El tour lleva el nombre de “Power Up”, el álbum lanzado en 2020 que funcionó como un homenaje a Malcolm Young, histórico guitarrista rítmico y miembro fundador del grupo. El disco recupera riffs inéditos trabajados junto a su hermano Angus Young y mantiene el sonido característico que convirtió a la banda en una referencia global del rock.

La formación actual incluye a Angus Young (guitarra líder), Brian Johnson (voz), Stevie Young (guitarra rítmica), Matt Laug (batería) y Chris Chaney (bajo). La última visita de AC/DC a la Argentina fue en diciembre de 2009, también en el estadio de River Plate, durante la gira “Black Ice Tour”. Aquellos conciertos quedaron registrados en el álbum y DVD “Live at River Plate”, considerado uno de los lanzamientos en vivo más emblemáticos de la banda.

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