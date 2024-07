Jack White lanzará oficialmente "No Name", su nuevo disco solista

El álbum estuvo a la venta brevemente en cantidades limitadas en sus tiendas Third Man Record a principios de este mes.

Jack White anunció el lanzamiento oficial de su nuevo álbum sorpresa, “No Name” , que estuvo a la venta brevemente en cantidades limitadas en sus tiendas Third Man Record a principios de este mes, en una funda blanca simple sin ninguna información más allá del título.

La versión oficial saldrá a la venta el viernes (2 de agosto) , y una edición en vinilo azul estará disponible en las tiendas de Third Man Records el jueves y en tiendas de discos independientes seleccionadas de todo el mundo al día siguiente. También estará disponible en vinilo negro a través de los sitios web de Third Man y Jack White.

El álbum fue grabado, producido y mezclado por White en su Third Man Studio durante 2023 y 2024, prensado en vinilo en Third Man Pressing y lanzado por Third Man Records.