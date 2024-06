Jey Mammon celebró su regreso a la radio y aseguró que no va a hablar del pasado

A un año de que se hiciera pública la denuncia de Lucas Benvenuto en su contra por presunto abuso sexual, Jey Mammon volvió este lunes a conducir un programa de radio en AM 990 Splendid y aseguró que está dispuesto a dejar el conflicto legal atrás. " No hablo del pasado y no lo voy a hacer", aseguró al término de su primera emisión.

"En los últimos días, taxistas, colectiveros y otras personas me dijeron: 'te extraño en la radio'", sostuvo el conductor y agregó: " Extraño esa compañía. Me puso muy feliz saber que del otro lado está esa expectativa ".

Contó que una de las cosas que más lo impactó en su regreso a la radio es que ahora la transmisión también incluye imagen en vivo. "Lo que me mata de la radio es que ahora hay camaritas, te tenés que bañar y esas cosas".

"Cuando entré al estudio con los chicos, les contaba que hace 15 años aproximadamente, cuando vivía en un departamento cerca del barrio de Once, me puse a jugar con un recurso que se llamaba streaming, pero todavía no era el formato que hoy conocemos. Me escuchaban 15 personas y transmitía desde una computadora de mi casa", recordó y señaló que fue entonces que nacieron sus personajes.

Además, sostuvo que más allá del avance de la tecnología y de otras formas de hacer radio que parecen imponerse, "el juego auditivo le gana al streaming".

Jey Mammon celebró su regreso a la radio y adelantó que también volverá a la televisión

Respecto a su vuelta a la radio, reveló: "Celebro volver porque, si bien voy a volver a la televisión, este medio tiene algo que la televisión no. No hay nada más lindo que ir arriba de un auto, colectivo o por la calle mientras se escucha radio".

Asimismo, anticipó que volverán algunos de sus personajes como Estelita: "Y si, vuelve! Como no se murió, que yo sepa. Salvo que tenga la buena noticia de que algo le pasó, creo que van a estar acá, tanto ella, como 'Topo', 'El payaso' y 'el locutor Carlos Langalda' que vendrá a molestar a la pobre locutora".

"El humor, si bien no salva, ni sana, siempre ayuda a sobrellevar cualquier situación incluso las más dolorosas y las más duras. Nuestro país y el mundo tuvo momentos terribles y el humor siempre siempre ayudó a sobrellevar. Tuve mi propia pandemia después de la pandemia que tuvo el mundo y el humor me ayudó a seguir adelante. Es necesario siempre", remarcó Mammon.

Por último, afirmó que el enfoque del programa será "sobrellevar la vida con humor, alegría, música y estar juntos". "La esencia radica en encontrarnos y acompañarnos", concluyó el humorista.