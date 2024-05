La palabra de Lucas Benvenuto tras el regreso de Jey Mammón a la televisión

Benvenuto se mostró feliz por los últimos cambios que tuvo en su vida recientemente y confesó que, por decisión propia, no se mantiene al tanto de lo sucedido.

En un mensaje que decidió mantener por "dos o tres días", Lucas agradeció los mensajes recibidos: " Siempre me hacen llegar su amor. Quiero decirles que estén tranquilos, que yo estoy muy bien".

"Estoy en el fin del mundo, en Ushuaia, en donde quiero estar, con las personas que deseo estar y más abrazado que nunca, con un escudo humano muy fuerte de amor. No se preocupen, yo ya hace un tiempo decidí no ver más noticias, no actualizarme de nada", añadió.

"Quiero que sepan esto, una de las primeras metas que puse en la lista para mi vida. No les puedo decir qué es porque es muy personal, pero acabo de cumplir una meta de vida. Imagínense si después de todo lo que peleé tantos años en la Justicia, un tiempo en los medios y toda mi vida como para seguir enganchado de una historia que no tiene sentido y que es increíblemente cruel", declaró.

Finalizando, Benvenuto aseguró que se encuentra feliz y alejado de lo sucedido años atrás: "Estoy rodeado de personas hermosas, rodeado del trabajo más hermoso del mundo que lo tengo yo y ya cumplí una meta de vida. Así que mi camino de ahora en más es ser feliz. Lo que pase de ahora en más va a ser el resultado de la vida. Cuando uno hace las cosas mal, la vida te devuelve como vos accionaste".

El fuerte cruce de Jey Mammón y una periodista

Jey Mammón visitó Almorzando con Juana Viale y confirmó que volverá a trabajar en TV y radio. En un ida y vuelta de preguntas, Sampedro le cuestionó la relación que mantuvo con Benvenuto cuando él tenía tan solo 16 años, mientras que el conductor tenía 30.

Jey le contestó que la Justicia lo declaró inocente, lo cual despertó un debate entre él y la periodista. "No es inocencia. Lo que declara la Justicia es que la causa prescribió, técnicamente, digo, para aportar datos. Hay una cuestión que excede lo que pueda pensar o entender cada uno", dijo Sampedro. "En este caso, Lucas denunció en 2020, no avanza una investigación porque la Fiscalía y el juez entienden que pasó mucho tiempo, que el delito es viejo", continuó.

"El beneficio de la duda en general uno se lo da a la víctima", replicó Jey Mammón, y repitió que "La Justicia lo declara inocente" y dijo que se le "pregunté a cualquier abogado".