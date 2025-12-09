Jim Caviezel, quien interpretó a Jesús en La Pasión de Cristo de Mel Gibson, interpretará al expresidente brasileño Jair Bolsonaro en una película biográfica escrita por su exsecretario de Cultura.
Jim Caviezel interpretará a Jair Bolsonaro en una película biográfica "heroica" sobre el expresidente de Brasil
La película, llamada "Dark Horse", ofrecerá un retrato positivo de una de las figuras políticas brasileñas más controvertidas de todos los tiempos.
-
Netflix sorprende con la precuela de una de las películas más tristes de la historia
-
Guerra de plataformas: usuarios de Netflix en la Argentina reciben confirmación de la adquisición de Warner Bros
La película, llamada Dark Horse, parece ofrecer un retrato positivo de una de las figuras políticas brasileñas más controvertidas de todos los tiempos.
El hijo de Bolsonaro, Carlos, publicó en X una foto suya con Caviezel disfrazado de su padre. "Sé que tu legado seguirá siendo admirado por la gente buena y envidiado por quienes buscan la destrucción; sin embargo, el mensaje que imprimes con cada paso deja huella en el mundo", escribió.
De qué trata la película sobre Jair Bolsonaro protagonizada por Jim Caviezel
Según el portal World of Reel, la película comenzó a rodarse hace tres meses, se rodó en inglés y se describe como un retrato "heroico" de Bolsonaro. Parece estar basada en la campaña presidencial de Bolonaro de 2018. Está dirigida por Cyrus Nowraste y escrita por Mário Frias, quien fuera secretario de Cultura de Bolsonaro.
La noticia llega dos semanas después de que el Tribunal Supremo de Brasil ordenara que Bolsonaro comenzara a cumplir una condena de 27 años y tres meses de prisión por conspirar para un golpe de Estado tras perder las últimas elecciones. El controvertido personaje mantenía una estrecha relación con Donald Trump, quien ha criticado su arresto y encarcelamiento.
Los trabajos anteriores de Caviezel incluyen La Delgada Línea Roja y El Conde de Montecristo. Este devoto cristiano es probablemente más conocido por interpretar a Jesús en La Pasión de Cristo, de Gibson, tras lo cual realizó trabajos menos convencionales en Hollywood. En 2023, apareció en la controvertida El Sonido de la Libertad.
- Temas
- Jair Bolsonaro
- Películas
- Brasil
Dejá tu comentario