Jim Caviezel interpretará a Jair Bolsonaro en una película biográfica "heroica" sobre el expresidente de Brasil + Seguir en









La película, llamada "Dark Horse", ofrecerá un retrato positivo de una de las figuras políticas brasileñas más controvertidas de todos los tiempos.

Caviezel se pone en la piel de Bolsonaro en una nueva película.

Jim Caviezel, quien interpretó a Jesús en La Pasión de Cristo de Mel Gibson, interpretará al expresidente brasileño Jair Bolsonaro en una película biográfica escrita por su exsecretario de Cultura.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La película, llamada Dark Horse, parece ofrecer un retrato positivo de una de las figuras políticas brasileñas más controvertidas de todos los tiempos.

El hijo de Bolsonaro, Carlos, publicó en X una foto suya con Caviezel disfrazado de su padre. "Sé que tu legado seguirá siendo admirado por la gente buena y envidiado por quienes buscan la destrucción; sin embargo, el mensaje que imprimes con cada paso deja huella en el mundo", escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarlosBolsonaro/status/1997608756759191856&partner=&hide_thread=false Jim Caviezel, thank you for everything. I know your legacy will continue to be admired by good people and envied by those who seek destruction - yet the message you imprint with every step leaves its mark on the world. For me, one of the greatest gifts I’ve received was the… pic.twitter.com/zRhx9viuFo — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) December 7, 2025 De qué trata la película sobre Jair Bolsonaro protagonizada por Jim Caviezel Según el portal World of Reel, la película comenzó a rodarse hace tres meses, se rodó en inglés y se describe como un retrato "heroico" de Bolsonaro. Parece estar basada en la campaña presidencial de Bolonaro de 2018. Está dirigida por Cyrus Nowraste y escrita por Mário Frias, quien fuera secretario de Cultura de Bolsonaro.

La noticia llega dos semanas después de que el Tribunal Supremo de Brasil ordenara que Bolsonaro comenzara a cumplir una condena de 27 años y tres meses de prisión por conspirar para un golpe de Estado tras perder las últimas elecciones. El controvertido personaje mantenía una estrecha relación con Donald Trump, quien ha criticado su arresto y encarcelamiento.

Los trabajos anteriores de Caviezel incluyen La Delgada Línea Roja y El Conde de Montecristo. Este devoto cristiano es probablemente más conocido por interpretar a Jesús en La Pasión de Cristo, de Gibson, tras lo cual realizó trabajos menos convencionales en Hollywood. En 2023, apareció en la controvertida El Sonido de la Libertad.