El Tribunal Supremo de Brasil confirmó la condena a 27 años de prisión para Jair Bolsonaro

El mandatario fue condenado por encabezar un intento de golpe de Estado tras la derrota electoral ante Lula da Silva en 2022.

La Tribunal Supremo de Brasil concluyó el proceso penal contra el expresidente Jair Bolsonaro y declaró firme la condena a 27 años de prisión por intentar orquestar un golpe de Estado tras su derrota en las elecciones de 2022 ante el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva . Ahora solo resta que la justicia determine cuál será su lugar de reclusión.

El proceso judicial finalizó luego de que la defensa del exmandatario de ultraderecha renunciara a presentar nuevas formas de apelaciones. El plazo para esta instancia finalizaba el lunes, después del rechazo de los primeros recursos de forma unánime por los cuatro miembros de la Primera Sala , responsable del proceso.

En paralelo, el lunes se ratificó la prisión preventiva para Bolsonaro , que días atrás había intentado dañar la tobillera electrónica que controlaba sus movimientos mientras cumplía la condena con prisión domiciliaria. El juez Alexandre de Moraes tomó esta decisión al advertir un potencial riesgo de fuga. De todas formas, el expresidente argumentó que actuó en medio de un episodio de “paranoia y alucinaciones” causado por el consumo de psicofármacos.

De esta manera, aunque había cumplido los primeros 100 días de condena desde su casa, ahora el expresidente deberá completar su pena en prisión. Por el momento, no se confirmó el lugar de reclusión pero según se baraja en medios jurídicos pudiera ser la misma sede de la Policía Federal, en la que ocupa una pequeña sala de 12 metros cuadrados, o una celda especial en el Complejo Penitenciario de Papuda, ubicado también en Brasilia.

Por su parte, mientras esperaba la decisión final de la Corte, Bolsonaro le pidió al Congreso que votara una amnistía a favor de los condenados por golpismo en Brasil.

"Me pidió que insistiésemos con los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado para que pongan en votación el proyecto de amnistía. Es una petición directa suya a los presidentes Hugo Motta (de la Cámara) y Davi Alcolumbre (del Senado)", afirmó el senador Flávio Bolsonaro en declaraciones a periodistas tras visitar a su padre.

Tanto la familia del líder ultraderechista como referentes del Partido Liberal (PL) aseguran que, tras el encarcelamiento de Bolsonaro y su condena, la prioridad será luchar por la votación de la amnistía en el Congreso.

El proyecto de amnistía para beneficiar a los condenados por golpismo en Brasil, principalmente a Bolsonaro, fue presentado por el PL hace dos meses a consideración del Parlamento, pero hasta ahora no ha entrado en la pauta de votaciones.