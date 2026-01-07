Jimmy Kimmel apuntó contra Donald Trump: "Los archivos Epstein son tan malos para él como para invadir Venezuela"

El conductor, que ya había tenido varios cruces con el presidente e incluso sufrió una prohibición para salir al aire el año pasado, comparó el republicano con el mandatario venezolano.

Tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela en el que capturó a Nicolás Maduro , el presentador de televisión Jimmy Kimmel apuntó contra Donald Trump durante el habitual monólogo de su programa, Jimmy Kimmel Live! .

El conductor, que ya había tenido varios cruces con el presidente e incluso sufrió una prohibición para salir al aire el año pasado, comparó el republicano con el mandatario venezolano con una ironía y cuestionó la operación.

"El presidente Trump dijo que su propósito de Año Nuevo para este año era la paz en la Tierra , y eso duró poco menos de dos días", recordaba el humorista al empezar su discurso.

"Si se preguntaban lo perjudiciales que son los archivos de Epstein para Trump, resulta que estamos invadiendo Venezuela".

“El presidente se ve envuelto en un escándalo sexual, así que ataca a un país más pequeño para distraernos. Con lo cual aquí estamos, distraídos”, comenzó Kimmel durante su programa y dio pie para abrir como tema principal de su monólogo a la operación de este sábado. “El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa fueron capturados por la fuerza en su casa en Caracas y llevados a Nueva York”, mencionó.

Luego relató: “Trump vio cómo se desarrollaba la operación en tiempo real desde el búnker de su sótano en Mar-a-Lago. Se llamó Operación Resolución Absoluta, que es un título que definitivamente fue generado por ChatGPT”. Además sumó otro chiste: “Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, sobre todo ahora que Diddy [el rapero Sean Combs] está preso”.

Kimmel sostuvo que, tras meses de escalada en el conflicto, Trump decidió que el líder del régimen tenía que irse del poder y remató: “Sí, es un criminal y un dictador que ha llevado a su país a la ruina financiera, mientras él y su familia se llenaban los bolsillos, pero Maduro tampoco es un santo”.

Por otra parte, el conductor se refirió a otro asunto de la agenda de Trump: el interés de Estados Unidos de quedarse con Groenlandia. Al respecto, Kimmel declaró: “Dice que la necesitamos para la seguridad nacional y que la Unión Europea debería hacer que eso suceda porque a él siempre le gustó ese país: es helada y blanca como la mujer con la que se casó. Y eso es lo que siente”.

El conflicto entre Donald Trump y Jimmy Kimmel

Donald Trump ha atacado en numerosas ocasiones a Jimmy Kimmel (y a otros muchos humoristas y presentadores) por sus burlas hacia él. Ese enfrentamiento provocó en septiembre de 2025 que la cadena ABC (propiedad de Disney) suspendiera Jimmy Kimmel Live! y retirara temporalmente al presentador Jimmy Kimmel del aire tras unos comentarios del propio Kimmel sobre la reacción de Trump al asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

La ABC dijo que había retirado el programa "indefinidamente" para no agravar una situación tensa, pero menos de una semana después, tras un fuerte respaldo público y empresarial, la emisora revirtió la decisión, permitiendo que Kimmel regresara a su programa y más tarde firmara una extensión de contrato con la cadena.