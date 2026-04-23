Qué dijo Donald Trump cuando le preguntaron si atacaría Irán con bombas nucleares

El presidente de EEUU habló sobre el armamento que disponen para continuar la guerra en Medio Oriente. También explicó el por qué de la destitución del secretario de la Marina estadounidense.

El presidente de EEUU, Donald Trump, negó este jueves que utilizarán armas nucleares contra Irán. Lo hizo durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, donde fue consultado-entre otras cosas- si utilizaría este tipo de armamento de destrucción masiva.

"No", EEUU "no lo necesita", afirmó Trump. " ¿Por qué haría una pregunta tan estúpida como esa? ", señaló. Luego insistió: "¿Por qué utilizaría un arma nuclear cuando los hemos aniquilado por completo, de una forma muy convencional?". En la misma línea, el mandatario destacó que en cualquier caso, " nunca se debería permitir que alguien utilice un arma nuclear ".

Esta afirmación está relacionada con uno de los argumentos que justificaron el ataque a Irán. En varias ocasiones, Trump reiteró que Teherán no debía tener armas nucleares. De llegar a "buen acuerdo", insistirían con este punto. Que no accedan a "armas nucleares, eso es el 99 %" , aseguró Trump la semana pasada.

Por otro lado, pero en la misma cita con la prensa, Trump aseguró que los buques estadounidenses están "cargados" y "listos para el combate" contra Irán. " Nunca hemos tenido tanta munición. Nuestros buques están cargados. Está listos para el combate. Están preparados para partir". En la misma línea, el republicano se mostró confiado al admitir que EEUU tiene " un equipamiento de mucha mayor calidad " en comparación con el que tenía en a principios de marzo, cuando comenzó la guerra en Medio Oriente.

En otro de los puntos importantes que tocó el presidente, comentó la destitución del secretario de la Marina, John Phelan. La decisión de removerlo se dio en medio de tensiones con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, por la implementación de reformas a la construcción y mientras continua el bloqueo naval estadounidense en los puertos de Irán, para evitar el cruce por el estrecho de Ormuz.

"Es un hombre muy bueno, me caía muy bien. Tuvo algunos roces, no necesariamente con Pete (Hegseth), sino con otra persona", explicó el mandatario. Según Trump, los problemas que terminaron destituyendo a Phelan se relacionan con "la construcción y la compra de nuevos buques". "Soy muy agresivo en lo que respecta a la construcción de nuevos buques y, de alguna manera, él, simplemente, no se llevaba bien con ellos", agregó, antes de catalogar a Phelan como un "tipo excelente".

Trump volvió a atacar a The New York Times y CNN

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Dos horas después de la charla con periodistas, Trump atacó una vez más a medios estadounidenses en el contexto de la guerra con Irán. En este caso, los reproches se dieron a través de Truth Social, su red personal y fueron dirigidos hacia The New York Times y la cadena CNN.

"Para aquellas personas —cada vez menos numerosas— que leen el 'New York Times en declive' o miran la 'fake news CNN', y creen que estoy 'impaciente' por terminar la guerra (si es que así puede llamarse) con Irán: sepan que probablemente soy la persona menos bajo presión que haya ocupado este cargo.

Tengo todo el tiempo del mundo; Irán, en cambio, no: el tiempo se les acaba!", remató el republicano.