Jodie Foster festeja sus 63 años: las 5 películas que la hicieron exitosa

La actriz celebra un nuevo cumpleaños con perfil bajo, proyectos europeos y un repaso por roles clave marcadores de su carrera en pantalla.

La estrella que cumple años y es un ícono de Hollywood.

A los 63 años, Jodie Foster llega a un nuevo cumpleaños con una carrera que sigue dando giros inesperados. Lejos de quedar anclada a los grandes tanques de Hollywood, en los últimos tiempos eligió correrse del centro , probar otros idiomas y trabajar con directores europeos, sin perder el respeto que se ganó durante décadas.

Su nombre está asociado a personajes complejos, miradas intensas y decisiones poco cómodas. Desde muy chica mostró una madurez actoral poco común y, con el paso del tiempo, supo sostener una filmografía donde el prestigio pesa tanto como la taquilla. No es casual que muchas de sus interpretaciones sigan vigentes y se citen como referencia.

Cumplir años, en su caso, no funciona como balance nostálgico sino como una foto en movimiento. Foster sigue activa, curiosa y selectiva . Esa combinación explica por qué su figura genera consenso entre crítica y público, aunque el cine, como todo, también tenga zonas grises y elecciones que dividen opiniones.

Lejos de grandes fiestas o exposiciones innecesarias, Foster atravesó su cumpleaños de manera discreta. Según trascendió, se encuentra instalada en Europa, vinculada a proyectos en el cine francés, un territorio que la seduce por su libertad creativa y por una lógica de trabajo distinta a la industria estadounidense.

Habla francés con fluidez desde joven, un detalle no menor que le permitió integrarse sin artificios a ese circuito. En entrevistas recientes dejó en claro que prioriza guiones que la interpelen , incluso si eso implica menos visibilidad o presupuestos más ajustados. En tiempos de franquicias infinitas, esa elección no es tan común.

La actriz también mantiene un bajo perfil en redes y apariciones públicas. Esa distancia refuerza una imagen construida a fuerza de trabajo y no de exposición permanente. A esta altura, su nombre no necesita empuje extra para generar interés.

contacto jodie foster Warner Bros.

Las mejores películas de Jodie Foster

A lo largo de más de cinco décadas frente a cámara, Foster evitó quedar encasillada. Alternó cine independiente con producciones masivas, pasó a la dirección sin estridencias y eligió proyectos donde el foco está puesto en el conflicto humano antes que en el golpe de efecto. Esa trayectoria no estuvo libre de riesgos ni de decisiones que sorprendieron, pero le permitió construir una identidad artística reconocible, incluso cuando el mercado parecía empujar en otra dirección. Estas son algunas de las mejores películas de la actriz:

Taxi Driver (1976)

Tenía apenas 14 años, cuando interpretó a Iris, un papel incómodo que todavía hoy se analiza. Su actuación aportó una capa inquietante a un film que marcó época y la colocó temprano en el radar de la industria.

The Accused (1988)

Este drama le dio su primer Oscar y la consolidó como protagonista adulta. La película generó debates intensos por su temática y Foster sostuvo el relato con una actuación cruda y frontal.

The Silence of the Lambs (1991)

Clarice Starling es, probablemente, su personaje más icónico. La tensión psicológica del film y su contrapunto con Hannibal Lecter elevaron el thriller a otro nivel y le valieron un segundo Oscar.

Jodie Foster Jodie Foster

Contact (1997)

Aquí combinó ciencia, fe y razón en un rol que se apoyó más en la introspección que en el espectáculo. Fue un éxito comercial y reforzó su vínculo con historias que plantean preguntas incómodas.

Panic Room (2002)

En clave de suspenso puro, Foster sostuvo casi todo el film desde un espacio cerrado. Su presencia le dio peso a una historia minimalista donde el ritmo y la tensión no aflojan.