Arranque de año conflictivo para el sector de neumáticos: paritarias trabadas, nuevos paros y cierre de empresas

Se cumplió más de un año de negociación sin acuerdo paritario. Las medidas de fuerza se concentran en FATE. El gremiko exige reapertura de la pyme cordobesa IBF.

Fate es la única empresa de capitales nacionales en la industria local del neumático. Tiene su fábrica en San Fernando.

El comienzo de 2026 encuentra a la industria argentina del neumático inmersa en un escenario de alta conflictividad laboral, con negociaciones paritarias empantanadas, acusaciones cruzadas entre empresas y sindicato, y medidas de fuerza que vuelven a impactar sobre la producción.

El eje del conflicto se arrastra desde fines de 2024 y todo 2025. El proceso cerró sin que se pudiera lograr un acuerdo salarial para los trabajadores del sector, a pesar de que a lo largo del año pasado se hicieron más de 40 audiencias de negociación y hubo varias medidas de fuerza.

La tensión acumulada ahora deriva en más conflictividad y paros, con especial foco en la empresa nacional FATE , controlada por el grupo Madanes Quintanilla .

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) activó un plan de lucha que incluye un paro de actividades este lunes en la planta que FATE tiene en San Fernando, provincia de Buenos Aires.

El gremio decidió la protesta debido a que la compañía dice que no está en condiciones de presentar una propuesta salarial en el marco de la negociación paritaria.

neumaticos.jpg Panorama complicado para una industria clave.

La medida sindical se apoya en un diagnóstico más amplio: mientras dos de las principales empresas del sector, Bridgestone y Pirelli, realizaron ofertas que fueron rechazadas por insuficientes, FATE directamente evitó ofrecer aumento alguno, profundizando el malestar gremial.

En 2025, la inflación acumulada, según datos del INDEC, alcanzó el 31,5%, un nivel que las propuestas empresarias no llegan a compensar.

En ese contexto, el sindicato sostiene que el poder adquisitivo de los trabajadores volvió a deteriorarse y que las propuestas empresariales implican una reducción salarial, mientras las compañías advierten sobre un escenario de fuerte presión sobre sus costos y sobre la viabilidad misma del negocio.

Qué aumentos proponen las empresas

En el caso de Bridgestone, la firma de origen japonés presentó un esquema de aumentos remunerativos escalonados y acumulativos a lo largo de 2025. La propuesta contemplaba un incremento del 3,3% a partir del 1° de marzo sobre los salarios vigentes al 31 de diciembre de 2024. A ese ajuste se sumaba un 6,7% adicional desde junio, seguido por un 4% desde septiembre y un 8% desde diciembre.

El resultado acumulado de ese esquema alcanzaba un 23,8% anual, cifra que la empresa presentó como el límite de su capacidad de absorción en el actual contexto económico.

Pirelli, por su parte, formuló una propuesta de arquitectura similar, aunque con un cierre más bajo. La multinacional italiana también inició su esquema con un 3,3% desde marzo y un 6,7% acumulativo desde junio, pero a partir de septiembre el incremento ofrecido era del 4%, seguido por otro 4% desde diciembre.

De este modo, el aumento total propuesto para todo 2025 alcanzaba el 19,2%, muy por debajo de la inflación anual. Al igual que su competidora, Pirelli apeló al argumento del “esfuerzo extremo” y subrayó la delicada situación que atraviesa la actividad.

Ambas propuestas fueron rechazadas por el SUTNA, que las consideró insuficientes para recomponer el salario real. Sin embargo, el mayor nivel de confrontación se concentró en FATE, cuya postura fue aún más rígida. La empresa no solo se negó a acompañar las propuestas de Bridgestone y Pirelli, sino que directamente no formuló ninguna oferta salarial propia.

Los argumentos de FATE

En el transcurso de las discusiones de 2025, FATE sostuvo ante la Secretaría de Trabajo que atraviesa una situación económica y productiva “muy delicada”, que se arrastra desde hace tiempo pero que se profundizó en los últimos meses del año pasado.

Según el planteo empresarial, el escenario actual combina múltiples factores adversos. Entre ellos, la firma mencionó la inviabilidad económica de exportar, el aumento de los costos internos impulsado por la inflación, el encarecimiento de los precios de producción medidos en dólares, la caída sostenida de la demanda de neumáticos en el mercado local y el crecimiento de las importaciones provenientes de China, que considera realizadas en condiciones desleales.

Para FATE, este conjunto de variables genera una “imposibilidad objetiva” de acompañar los incrementos salariales que se discutieron en la paritaria.

Desde la óptica de la empresa del grupo Madanes Quintanilla, acceder a esos aumentos comprometería aún más la sustentabilidad de la planta y pondría “en serio riesgo” la continuidad de las actividades productivas, con impacto directo sobre el empleo.

En ese sentido, FATE remarcó que la discusión salarial no puede desligarse de la viabilidad económica del negocio en un contexto recesivo que afecta a buena parte de la industria manufacturera.

El clima de confrontación se profundizó con el intercambio de acusaciones entre la empresa y el sindicato. FATE denunció que las medidas de fuerza impulsadas por el SUTNA constituyen maniobras de intimidación que generan un clima de alta tensión en el establecimiento y agravan una situación económica ya crítica.

La réplica del sindicato y las medidas de fuerza

El SUTNA respondió con dureza a ese planteo. En un comunicado, el gremio sostuvo que la empresa “pretende argumentar problemas económicos y un estado de crisis que sobrepasa sus posibilidades de absorción de las supuestas pérdidas que estaría sufriendo”, y recordó que esos mismos argumentos se repiten, según el sindicato, en cada negociación paritaria.

“Estos mismos argumentos los hemos leído una y otra vez en cada paritaria, en donde FATE ha tenido como expresión recurrente negarse a la firma de numerosos acuerdos”, señaló la organización sindical.

El comunicado fue aún más allá al afirmar que FATE “ha llegado a la total irracionalidad, evitando realizar aumento salarial alguno durante más de 12 meses”.

Para el sindicato, ese comportamiento constituye un “extremo de crueldad absoluta sobre los trabajadores y sus familias, que generó el rechazo no solo de los empleados del sector sino también de la opinión pública y de distintos actores institucionales”.

Frente a este escenario, el SUTNA ratificó la profundización del plan de lucha. “Las paritarias del neumático continuarán con la lucha de todo el gremio en defensa del poder adquisitivo, pero particularmente en FATE”, sostuvo el sindicato, al anunciar paros totales de actividades que incluyeron una medida el pasado sábado 17 de enero y otra este lunes 19, con la advertencia de que, de no haber respuestas por parte de la empresa, se anunciarán acciones de mayor alcance.

IBF, el nuevo frente de conflicto

A este conflicto de alcance nacional se sumó, además, un nuevo frente en la provincia de Córdoba, vinculado al cierre de la pyme IBF, dedicada a la fabricación de neumáticos para karting.

El SUTNA denunció que la empresa avanzó con el despido de 14 trabajadores, pese a que el Ministerio de Trabajo de Córdoba resolvió “la ineficacia” de esas cesantías.

Según el gremio, al finalizar la primera quincena de enero de 2026 la empresa no había cumplido con la resolución oficial ni con el pago de los salarios correspondientes, pese al "carácter alimentario" de esos ingresos.

El sindicato reclamó que el Ministerio utilice “todas las herramientas a su alcance” para hacer efectiva la reincorporación de los trabajadores y solicitó una inspección urgente en la planta ante el posible retiro de maquinaria por parte de la patronal, lo que, según advirtió, podría constituir “un vaciamiento” de la empresa.

También exigió la convocatoria inmediata a una audiencia con todas las partes, con el objetivo de avanzar en una solución que tenga como base la continuidad laboral de los 14 empleados.

Desde el SUTNA informaron que el Ministerio de Trabajo cordobés ya comunicó que realizará la inspección solicitada, con presencia del sindicato, y que convocará a una audiencia durante la presente semana.