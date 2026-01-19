Meg Ryan cumple 64: "Tienes un email", el film que la volvió multimillonaria

La actriz se consolidó como la reina de la comedia romántica después del éxito de "Cuando Harry conoció a Sally" y "Sintonía de amor".

Muchos fanáticos recuerdan un final distinto de "Tienes un email", la exitosa película de amor con Tom Hanks.

El 19 de noviembre pasado, Meg Ryan celebró sus 64 años , una cifra que marca casi cuatro décadas de carrera artística y una vida personal llena de transformaciones y reinvenciones.

Desde su debut en la televisión hasta convertirse en la “novia de América” , la actriz se consolidó como la reina indiscutida de la comedia romántica de los años 80 y 90, protagonizando algunos de los mayores éxitos del cine, como "Cuando Harry conoció a Sally" y "Sintonía de amor" .

Sin embargo, su momento de mayor popularidad llegó con "Tienes un email" en 1998. Esta película la consolidó como un fenómeno de taquilla y le permitió alcanzar contratos millonarios . A continuación, conocé los detalles.

Margaret Mary Emily Anne Hyra nació el 19 de noviembre de 1961 en Fairfield, Connecticut. De ascendencia rutena (lo que hoy es Ucrania y Bielorrusia), polaca, irlandesa y alemana, adoptó el apellido de soltera de su abuela materna para construir su identidad artística.

Se graduó en 1979 en la Bethel High School y se mudó para estudiar periodismo en la Universidad de Nueva York . Durante esos años, comenzó a actuar para mantenerse económicamente, lo que la llevó a debutar en el cine en 1981 con un pequeño papel en "Ricas y famosas" de George Cukor.

Poco después llegó a la televisión, interpretando a Betsy en la telenovela "As the World Turns" entre 1982 y 1984, y participó en series como "One of the Boys" (1982) y "Wildside" (1985).

Su salto a Hollywood llegó con papeles menores en "Top Gun" (1986) y "Viaje insólito" (1987), donde conoció a Dennis Quaid, con quien se casó en 1991.

meg ryan1

Aunque la década de los 80 la consolidó como una figura versátil, fue la comedia romántica la que definiría su carrera. A pesar de haber rechazado roles que luego consagraron a otras actrices, como"Pretty Woman", "Ghost" o "Pulp Fiction", Ryan supo elegir cuidadosamente proyectos que reforzaran su imagen de mujer dulce y carismática.

Películas como "Cuando Harry conoció a Sally" y "Sintonía de amor" la convirtieron en la cara más emblemática del género. Sin embargo, la fama también trajo desafíos: el fin de su matrimonio con Quaid, su relación con Russell Crowe y los fracasos de taquilla.

Los títulos "No nos dejen colgadas" (2000), "Prueba de vida" (2000) y "En carne viva" (2003) no lograron replicar el éxito de sus clásicos, lo que redujo su presencia en la industria.

meg ryan

El éxito de "Tienes un email"

Estrenada en 1998 y dirigida por Nora Ephron, "Tienes un email" es un remake de "La tienda de la esquina" (1940), pero adaptada a la era digital. La película sigue la historia de Kathleen Kelly (Meg Ryan) y Joe Fox (Tom Hanks), dos jóvenes que se enamoran virtualmente, sin saber que en la vida real son rivales comerciales.

Nuestra protagonista dirige una pequeña librería infantil, mientras que Joe es heredero de "Fox Books", una firma que amenaza con destruir su negocio.

Además, el impacto cultural del fim creció con los años. Esto se debe a su capacidad para capturar una época y una sensación que hoy resulta nostálgica. La película no solo cuenta una historia de amor, sino que refleja un mundo previo a la saturación digital, donde las interacciones eran más personales.

tienes un email

La verdad sobre el "final alternativo" de Tienes un email

A lo largo de los años, surgieron distintos rumores sobre un supuesto final alternativo de "Tienes un email", en el que Kathleen habría recreado su librería dentro de la exitosa firma de Joe, continuando sus sesiones de lectura con los niños.

Sin embargo, esta versión nunca existió. La confusión se debe al fenómeno conocido como "efecto Mandela", en el que los espectadores recuerdan eventos o diálogos que nunca pasaron.

tienes un email

Tal como ocurre con el caso de "La Guerra de las Galaxias", donde muchos fanáticos, al pensar en la primera vez que Darth Vader reveló su identidad, recuerdan que dijo: "¡Luke! Soy tu padre"; cuando, en realidad, exclamó: "¡No! Yo soy tu padre".

El desenlace real de Ephron muestra a Joe esforzándose por conquistar a Kathleen, cuidándola y demostrándole su afecto, mientras ella todavía desconoce que él es su compañero de correo electrónico, NY152. La película culmina con su encuentro en Riverside Park, donde se abrazan y se besan, sellando su relación en un final sencillo pero emotivo.