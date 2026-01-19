Los Reyes de España enviaron sus condolencias a los afectados por la tragedia ferroviaria: "Estamos consternados"

Desde Atenas, los Reyes de España enviaron un mensaje de apoyo a las víctimas del choque de trenes en Adamuz y confirmaron que viajarán a la zona del siniestro.

Los Reyes de España, Felipe VI y Letizia , expresaron este lunes su profunda consternación por el grave accidente ferroviario ocurrido en la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba , donde el descarrilamiento de un tren de alta velocidad dejó al menos 39 personas fallecidas y cientos de heridos , según los datos oficiales difundidos hasta el momento.

La tragedia, que tuvo lugar el domingo por la tarde, conmocionó a todo el país y volvió a poner en foco la seguridad del transporte ferroviario en una de las principales rutas del sur de España. El siniestro involucró a un tren de alta velocidad de la empresa Iryo , cuyo descarrilamiento provocó un escenario de caos, con un amplio despliegue de servicios de emergencia y una intensa labor de rescate que se extendió durante horas.

En este contexto, los monarcas manifestaron públicamente sus condolencias y su cercanía con las familias de las víctimas, en un mensaje que fue difundido mientras ambos se encontraban en Atenas , donde asistieron al funeral y entierro de la princesa Irene de Grecia.

Desde la capital griega y en declaraciones a la prensa, el rey Felipe VI aseguró que tanto él como la reina Letizia siguieron de cerca la evolución de los acontecimientos desde el primer momento. Según explicó, mantuvieron contacto permanente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , y con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para interiorizarse sobre la magnitud del accidente y el estado de los heridos.

“Queríamos transmitir nuestra consternación y preocupación por el terrible accidente que ocurrió ayer en Adamuz, con tantas víctimas” , expresó el monarca, en una de las frases que sintetizó el sentir institucional de la Casa Real frente a la tragedia.

Felipe VI y la reina Letizia enviaron un mensaje de apoyo a las víctimas y sus familias desde Atenas.

Felipe VI confirmó además que, una vez concluidos sus compromisos oficiales en Atenas, los Reyes viajarán el martes a Adamuz para acompañar a las autoridades locales y mostrar su apoyo a los damnificados. En ese sentido, la Casa Real informó que se decidió suspender la agenda oficial prevista para ese día, incluida la participación de los monarcas en un acto en Toledo donde iban a entregar las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Por su parte, la reina Letizia puso el foco en la atención a las personas afectadas por el siniestro y remarcó cuál debe ser la prioridad en las horas posteriores a la tragedia. “Atender, acompañar, ayudar y asistir a todas las personas que se han visto afectadas por este accidente”, señaló.

Desde la Casa Real también se precisó que, tras el sepelio en Atenas, los Reyes regresarán a Madrid junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, antes de desplazarse hacia la zona del accidente. El gesto institucional busca acompañar a una comunidad golpeada por una de las tragedias ferroviarias más graves de los últimos años en España, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del descarrilamiento.

tragedia ferroviaria en españa Imagen del operativo de emergencia desplegado tras el accidente ferroviario en el sur de España. Cordópolis

Tragedia ferroviaria en España: cómo fue el choque de dos trenes

El tren Iryo 6189, que circulaba desde Málaga hacia Madrid con alrededor de 317 pasajeros a bordo, descarriló alrededor de las 19:45 h y se desplazó hacia la vía contraria. Esa línea fue ocupada entonces por el tren Alvia 2384, que viajaba desde Madrid hacia Huelva con cerca de un centenar de personas a bordo. El impacto entre ambos convoyes fue frontal, provocando que los dos primeros vagones del Alvia cayeran por un terraplén de varios metros.

Según informó la prensa local, el accidente ocurrió cuando un tren de la empresa operadora Iryo que venía de la ciudad de Málaga con dirección a Madrid descarriló e invadió la vía contigua por la que circulaba otra formación de la estatal Renfe Alvia (capaces de adaptarse tanto a vías de alta velocidad como a convencionales) que realizaba el trayecto Madrid-Huelva, y que también descarriló.

Hasta el momento se confirmaron 39 muertos, entre ellos el maquinista del tren Alvia, y 152 heridos, con 48 hospitalizados y al menos 12 en unidades de cuidados intensivos. Entre los heridos hay niños, uno de ellos en estado crítico, y decenas de pacientes con fracturas, cortes y otras lesiones de diversa gravedad.