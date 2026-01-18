Quién es el productor que ganó miles de millones por crear BTS + Seguir en









Muchos pensarían que no lo lograría, pero su labor fue clave para sacar el k-pop de Corea del Sur y llevarlo hacia todo el mundo.

El hombre que logró explotar el éxito del grupo surcoreano en todo el planeta. CNN

Muchos piensan que el éxito del k-pop se convirtió en una herramienta para que distintos personajes acumulen fortunas de miles de millones de dólares, pero no está tan cerca de ser así. En realidad, solo hay un productor que puede considerarse a sí mismo como multimillonario.

Se trata de Bang Si-hyuk, la figura detrás de la popular banda BTS, quien está listo para llevar a cabo una de las giras mundiales más esperadas de toda la industria surcoreana de música. Sin su supervisión, este grupo jamás habría alcanzado la fama de la que hoy goza.

bts1 El grupo de k-pop es una de las bandas más influyentes de la época actual. La historia de Bang Si-hyuk, el hombre detrás del éxito de BTS Comenzó su carrera profesional en JYP Entertainment como productor y compositor, participando en proyectos exitosos que le permitieron adquirir experiencia en gestión musical y estrategias de mercado. En 2005 fundó Big Hit Entertainment, la compañía que más tarde sería Hybe Corporation, con la que consolidó su estilo de combinar producción musical de calidad con decisiones comerciales inteligentes.

En 2013, Bang produjo el álbum debut de BTS, "2 Cool 4 Skool", iniciando una colaboración que resultó clave para el crecimiento del grupo. Desde entonces, participó en la producción de más de 20 álbumes, incluyendo "Skool Luv Affair", "Wings", "Love Yourself" y "Map of the Soul", supervisando composiciones, arreglos y estrategias de lanzamiento.

Las ventas físicas de BTS superan los 20 millones de álbumes, mientras que los ingresos por streaming, conciertos y merchandising superan los 700 millones de dólares, cifras que consolidan a Bang como uno de los productores más rentables del mundo.

Más allá de BTS, Bang produjo álbumes de grupos como 2AM, Teen Top, GFriend, Seventeen y TXT, expandiendo su influencia en la industria. Su participación en plataformas como Weverse, que conecta artistas con sus fans, y la adquisición de otras compañías de entretenimiento, como Pledis Entertainment y Source Music, le permitió aumentar sus ingresos, convirtiéndose en el único multimillonario de la industria del entretenimiento de Corea del Sur. Bang ha recibido numerosos reconocimientos por su trabajo, incluyendo premios Melon Music Awards, Mnet Asian Music Awards, Golden Disc Awards, Seoul Music Awards y Genie Music Awards, consolidando tanto su éxito financiero como su reputación dentro de la industria musical. Miles de millones: el patrimonio de Bang Si-hyuk Actualmente, distintos medios especializados señalan que el patrimonio de Bang Si-hyuk está valuado en 3 mil millones de dólares. Esto se debe a su rol como fundador de Hybe Corporation y su filial Big Hit Music. Es una de las 50 personas más ricas de Corea del Sur. Su participación fue clave, ya que distintos temas de BTS se instalaron en el número 1 tanto de la lista Billboard Global 200 como en la Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Ahora mismo, el grupo de K-pop está listo para llevar a cabo su primera gira mundial, en la cual aparecen varios países que aún no visitaron y aguardan por sus shows.

