Amber Heard alega más casos de abuso físico por parte de Johnny Depp

Heard dijo que comenzó a grabar porque "según mi experiencia, cuando Johnny estaba tan ebrio, no recordaba lo que había hecho".

Depp está demandando a Heard por 50 millones de dólares por un artículo de opinión del Washington Post que ella escribió en 2018, en el que decía que se había convertido en “una figura pública que representa el abuso doméstico”. Depp niega sus afirmaciones de abuso doméstico.

Heard, quien contrademandó, subió al estrado el miércoles y desde entonces ha estado revisando una narrativa de su relación, describiendo instancias en las que Depp abusó emocional y físicamente de ella.

En el vuelo de mayo de 2014, dijo, Depp estaba molesto porque ella estaba haciendo una película con James Franco, a quien despreciaba, y porque tenía una escena de amor con él. En un momento del vuelo, Depp comenzó a arrojarle cubitos de hielo y utensilios, "hablando de la vergüenza que soy". Ella dijo que trató de evitar involucrarse con él, pero "Johnny vino a mí cada vez".

“Estaba mirando por la ventana y él me abofetea”, dijo Heard, mirando al jurado la mayoría de las veces mientras testificaba.

Ella dijo que un amigo estaba muy cerca, y aunque la bofetada “no me lastimó”, “simplemente me avergonzó que hiciera eso frente a la gente”.

Luego, dijo, mientras se dirigía a la parte delantera del avión, se dio la vuelta y “siento esta bota en mi espalda. Él solo me pateó. … Pensé dentro de mí. 'No se que hacer.' Nadie dijo nada. Nadie hizo nada. Me sentí tan avergonzado de que pudiera hacer eso frente a la gente”.

Heard también describió un incidente a principios de ese mes, cuando ambos asistieron a la Met Gala. Ella dijo que en la cena, Depp pensó que estaba "mirando a esta mujer de una manera sexual".

Luego, en su habitación de hotel, dijo, Depp la empujó y la agarró por el área alrededor de la clavícula. Ella dijo que luego lo empujó hacia atrás y “él me arrojó una botella. Me falló, pero rompió el candelabro”. Ella dijo que luego tuvieron una pelea en la sala de estar y él la empujó hacia un sofá “y en algún momento me golpeó en la cara”.

“Sospechaba que tenía la nariz rota. Aparte de eso, salí relativamente ilesa”, dijo Heard. Al final resultó que, dijo, su nariz estaba descolorida.

Depp nuevamente no hizo contacto visual con su ex esposa y, en cambio, miró hacia abajo y parecía estar escribiendo.