Netflix estrenará documental sobre el asesinato de Cabezas

Pero esos no fueron los únicos anuncios de ayer en Netflix. Gracias a la interpretación exhaustiva de los algoritmos que hacen a diario las plataformas, el gigante del streaming incorporó dos novedades: sumó la categoría “short ass movies”, en referencia a películas cortas de no más de 90 minutos, en tanto se afianzan los documentales, ante el favoritismo del público por el género. El film sobre Cabezas se verá desde el 19 de mayo, después de sus exhibiciones en el Bafici, en tanto estrenó esta semana “Jimmy Savile: Una historia de terror británica”, que ya está entre las más vistas. Ante una audiencia cada vez más ansiosa y experta, la tendencia a películas cortas y simples redunda en guiones que no llegan a las 105 páginas cuando en el pasado se extendían hasta las 120. Y las escenas, que hace 50 años podían ocupar 3 o 4 páginas, hoy tienen una o media página.