José Luis Perales desmintió los rumores de su muerte: "Estoy más vivo que nunca"

José Luis Perales desmiente los rumores de su muerte a través de sus redes sociales.



Mirá el video pic.twitter.com/BozlR2W7xr — Ámbito Financiero (@Ambitocom) August 7, 2023

"Hola amigos, os hablo desde Londres, un sitio maravilloso, un lugar precioso, donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer, y estamos a punto de marcharnos. Pero de repente nos encontramos con que alguien, de muy mala idea, ha dicho que me he muerto y la verdad que estoy más vivo que nunca", señala Perales.