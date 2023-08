“Bombo”, una app que lidera nueva revolución en la música electrónica

El cambio experimentado por el consumo de música y conciertos ha sido tan enorme que a veces resulta difícil creer que, hace no más de unos años, sólo se escuchaba música en CD, se compraban entradas “presencialmente” en los mismos estadios donde se haría un recital, y la forma de escribirles unas líneas a los artistas era el “correo de fans”.

En lo que se refiere a la música electrónica , en nuestro país fue lanzada una aplicación llamada “Bombo” que, desde su inicio, ha contribuido con la revolución a la que se aludía al principio. “Bombo”, según su CEO Ricardo “Bebe” Pueyrredón , es una startup que no sólo pone en primer lugar esa música, sino que crea una red propia que fomenta la interacción entre DJs, productores y clubbers, con perfiles personalizables, secciones de agenda y noticias, y permite la compra de NFT tickets de forma segura. Dialogamos con Pueyrredón.

Ricardo Pueyrredón: Por múltiples razones. En primer lugar, Bombo se creó como una solución a un problema persistente en estos eventos: la alta tasa de reventa fraudulenta, que anteriormente alcanzaba un promedio del 10%. Desde la implementación de Bombo y sus NFT tickets en los venues con los que colaboramos, este porcentaje se redujo a cero. En segundo lugar, la iniciativa provino de un grupo empresarial del sector que confió en nuestra visión y decidió apostar por nosotros. Además, la música electrónica cuenta con una vasta y creciente comunidad que siempre ha estado a la vanguardia en la adopción de nuevas tecnologías. Sin embargo, creemos que, con la aparición de plataformas como Facebook, Instagram y TikTok en la web 2.0, esta comunidad no tuvo un espacio dedicado exclusivamente a ella. Los aficionados y miembros de la escena tenían que adaptarse a grupos, fanpages o perfiles diseñados para un público general. En Bombo, ofrecemos un espacio único para cada miembro de la escena, ya sea un clubber, un artista o un promoter. Además, proporcionamos características sociales en sus perfiles especialmente diseñadas para sus necesidades que fomentan la interacción entre ellos de manera fácil, intuitiva y gratuita. Es importante destacar que nosotros mismos somos parte de esta comunidad, por lo que entendemos sus necesidades. Es una app hecha por y para clubbers.

P.: ¿Es posible extender la app a otros tipos de músicas y/o manifestaciones?

R. P.: Es difícil predecir el éxito en otras comunidades. La comunidad de la música electrónica se une cada fin de semana, trascendiendo gustos, estilos y clases sociales. Aunque la música y el arte en general deberían seguir patrones similares, cada comunidad tiene sus particularidades. Personalmente, creo que la esencia de Bombo podría ser adaptada a diversas comunidades, pero nuestro enfoque actual es concretar nuestra visión en el ámbito de la música electrónica: erradicar las estafas y conectar a toda la comunidad de la escena a nivel nacional y regional. Esto fomentaría el surgimiento de nuevos talentos locales, reduciendo los costos para los promotores que actualmente dependen de artistas internacionales casi todos los fines de semana. Desde una perspectiva técnica, la respuesta es un rotundo sí. La tecnología que empleamos es versátil y se puede adaptar a múltiples contextos y géneros.

P.: ¿Existen modelos similares en otros países?

R.P.: Bombo se distingue como una solución única en el panorama global de ticketing. Mientras que muchas plataformas dependen de sistemas tradicionales, como las “colas virtuales”, para gestionar la alta demanda y evitar la saturación de sus servidores, Bombo utiliza una tecnología avanzada que nos permite vender grandes volúmenes de tickets simultáneamente sin depender de recursos externos. No hay otra plataforma en el mundo que combine de esta manera las características de la web 2.0 con las ventajas de la web 3.0, la descentralización y la tecnología blockchain. A diferencia de otras plataformas que se centran en una función específica, ya sea la venta de tickets o servir como agenda para los clubbers, Bombo ofrece una experiencia completa. Plataformas como Dice o Resident Advisor, aunque respetables en su ámbito, no ofrecen la misma experiencia integral que Bombo. Nuestra plataforma no solo facilita la compra de tickets, sino que también fomenta la interacción entre nuestros usuarios antes, durante y después de un evento, creando una comunidad activa y conectada.

P.: ¿Tienen otras propuestas para desarrollar en el futuro?

R.P.: Por supuesto, Bombo se encuentra actualmente en una etapa temprana de su roadmap. Este mes, lanzaremos nuevas características sociales que potenciarán la interacción entre los usuarios. Además, estamos incorporando la opción de pago con criptomonedas, ofreciendo un 5% de descuento. Este descuento refleja el ahorro que obtenemos al evitar las pasarelas de pago tradicionales, y decidimos trasladar ese beneficio directamente a nuestros usuarios para incentivar la adopción de este nuevo método de pago. Y eso no es todo: antes de fin de año, planeamos lanzar una serie de funcionalidades relacionadas con la experiencia “IN-SHOW”. Los usuarios podrán interactuar en tiempo real con los artistas, disfrutar de experiencias inmersivas mediante realidad aumentada, encontrarse con otros Bombers y, además, realizar pagos en las barras sin necesidad de tarjetas RFID o efectivo. Todo esto será posible gracias a la Bombo Wallet, que permitirá transferencias, recargas y pagos en todos los venues asociados.

P.: ¿Cuál es el porcentaje de crecimiento de suscriptores mes a mes?

R.P.: El crecimiento en suscriptores de Bombo ha sido constante y notable. En la actualidad, sumamos aproximadamente 1100 usuarios nuevos cada día. Recientemente, alcanzamos un hito de 94,000 usuarios y anticipamos llegar a los 100,000 en los próximos días. Esta trayectoria ascendente refleja la creciente demanda por una plataforma como Bombo y nos impulsa a continuar con nuestra innovación y mejora constante.

P.: ¿Cómo influye la inflación, crisis varias, en la respuesta del consumidor?

R.P.: La inflación y la recurrente devaluación frente al dólar estadounidense afectan directamente a los productores del sector. Actualmente, estamos atravesando un punto de inflexión en la escena local, donde los productores ya no cuentan con los recursos para contratar artistas internacionales todas las semanas y tampoco promocionar eventos en plataformas reconocidas, como las de META, que cotizan en dólares. Sin embargo, en Bombo vemos esta crisis como una oportunidad desde una perspectiva más conceptual para impulsar el talento nacional. Creemos que es el momento de darle mayor visibilidad a los artistas locales para que alcancen la misma que los artistas internacionales. Existen innumerables artistas que dedican horas en el estudio y merecen ser reconocidos. Gracias a Bombo, tendrán la oportunidad de llegar a su público y difundir su música a toda la comunidad de manera gratuita y orgánica.