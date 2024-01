Juan Gil Navarro sobre los shows de Flor Bertotti: "Yo no vivo del pasado"







El fenómeno a raíz de los recitales en el Movistar Arena no generó buenas sensaciones en varios de los artistas que formaron parte del éxito.

Juan Gil Navarro fue parte de la primera temporada de Floricienta.

Las y los fanáticos de Floricienta celebraron el anuncio de que Flor Bertotti realizará doce shows para celebrar el vigésimo aniversario de la exitosa serie. Sin embargo, el fenómeno no generó buenas sensaciones en varios de los artistas que formaron parte del éxito. La semana pasada, Cris Morena cuestionó el revival y, en las últimas horas, Juan Gil Navarro tampoco se mostró muy entusiasmado al respecto.

En diálogo con Implacables (El Nueve), el actor que interpretó a Federico “Don Freezer” Fritzenwalden en la telenovela fue muy parco cuando le preguntaron sobre los recitales que su colega brindará en el Arena de Buenos Aires. “Yo no vivo del pasado. Me aburre mucho. Agradezco siempre, hago todos los protocolos de agradecimiento para no parecer un desagradecido”, aseguró con mucha frialdad cuando le preguntaron si le interesaba formar parte del evento.

Además, señaló que no siente ninguna conexión emocional con aquella ficción que le dio una enorme popularidad. “Es algo que dejé hace tanto tiempo atrás, me alegra que siga habiendo generaciones tan agradecidas con eso, pero yo ya no tengo nada que ver con eso”, concluyó.

El mensaje de Juan Gil Navarro sobre el show de Flor Bertotti Ante la decepción que generaron estas declaraciones entre los fanáticos de la ficción, el actor decidió hacer un tuit para tratar de aclarar su postura. “Ante tanta consulta y pregunta no está de más una amable respuesta. Gracias, una vez más... Muchas gracias, otra vez más... Pero no. No es por desagradecido, ni por amargo, ni por dinero. No es soberbia, es amor. Poder decir adiós, es crecer”, sostuvo citando la canción “Adiós” de Gustavo Cerati.

image.png En este momento, Gil Navarro se encuentra protagonizando Votemos en el Teatro Metropolitan. “Creo que Adrián Suar tuvo el buen tino de ver las consecuencias de la pandemia”, dijo sobre el espectáculo y su productor.

