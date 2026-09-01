Juicio por la muerte de Diego Maradona: declaran dos médicos de la junta que cuestionó la atención que recibió

Los testimonios estarán a cargo de un psiquiatra y el jefe clínico del Hospital Central de San Isidro. Los profesionales declararán luego del polémico episodio de los estudios vinculados a Don Diego.

Comienza una nueva audiencia en el juicio por la muerte de Maradona.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tendrá este martes una nueva jornada centrada en las conclusiones de la junta médica interdisciplinaria que elaboró en 2021 un informe sobre la atención que recibió el exfutbolista antes de su fallecimiento.

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Ante el tribunal declararán José Luis Covelli , especialista en psiquiatría y medicina legal, y Ramiro Larrea , jefe del servicio de Clínica Médica del Hospital Central de San Isidro . Ambos formaron parte del grupo de especialistas convocado por la Justicia para evaluar las circunstancias que rodearon la muerte del campeón del mundo.

Los profesionales expondrán sus respectivos análisis sobre el fallecimiento de Maradona, que ocurrió el 25 de noviembre de 2020 , y deberán responder preguntas de las diferentes partes que intervienen en el juicio.

Después del fallecimiento, la Justicia conformó una junta interdisciplinaria integrada por peritos oficiales , entre ellos médicos legistas, un cardiólogo, dos psiquiatras, un toxicólogo, un nefrólogo y un hepatólogo. También participaron especialistas designados por las defensas y la querella.

El informe elaborado en 2021 concluyó que el accionar de los profesionales responsables de la salud de Maradona fue “inadecuado, deficiente y temerario” y determinó que “fueron ignorados los signos de riesgo de vida que presentaba el paciente” .

Declaran integrantes de la junta médica que trató a Diego Maradona. X

Esas conclusiones constituyen uno de los elementos probatorios de mayor relevancia contra dos de los principales acusados: el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov.

Los integrantes de la junta comenzaron a prestar declaración ante el tribunal oral el pasado 11 de agosto, con el objetivo de explicar los fundamentos y procedimientos utilizados para arribar a las conclusiones incorporadas al expediente.

La polémica por los estudios del padre de Maradona

Las declaraciones de Covelli y Larrea llegarán después de los testimonios del nefrólogo Hernán Trimarchi, el cardiólogo Gustavo Di Niro y el hepatólogo Fernando Cairo, quienes comparecieron el jueves pasado.

Los tres especialistas defendieron las conclusiones del informe pese a la controversia que se generó después de conocerse que entre la documentación analizada figuraron estudios médicos correspondientes al padre de Diego Maradona, quien tenía el mismo nombre y falleció en 2015.

La irregularidad salió a la luz el 18 de agosto, cuando la defensa de Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, reveló durante el juicio que la junta había recibido y evaluado esa documentación.

A partir de ese episodio, la Justicia abrió el 20 de agosto una investigación sobre Swiss Medical para determinar cómo se incorporó evidencia incorrecta durante la etapa de instrucción de la causa.

Desde la empresa reconocieron lo ocurrido y atribuyeron la situación a “un error involuntario del área de laboratorio”.

Quiénes están acusados en el juicio

El proceso busca determinar las responsabilidades de los profesionales que participaron de la atención médica de Maradona durante sus últimos días, particularmente durante la internación domiciliaria que atravesó después de una operación.

Además de Luque, Cosachov y Forlini, se encuentran acusados el psicólogo Carlos Díaz, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

Todos enfrentan una acusación por homicidio simple con dolo eventual, mientras el tribunal continúa escuchando a los integrantes de la junta médica que evaluó la atención recibida por Maradona.

En ese contexto, los testimonios de Covelli y Larrea serán relevantes para conocer sus posiciones sobre las condiciones en las que permaneció el exfutbolista y, especialmente, sobre las conclusiones de un informe que se convirtió en una pieza central de la acusación, pero que quedó bajo cuestionamiento tras descubrirse la incorporación de estudios médicos que no pertenecían al paciente.