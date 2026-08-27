Juicio por la muerte de Maradona: vuelven a declarar tres médicos de la junta tras el error con los estudios de Don Diego

La audiencia buscará determinar el nivel de incidencia de la documentación errónea presentada. El error médico abrió una nueva etapa en la investigación.

Comienza una nueva audiencia en el juicio por la muerte de Diego Maradona.

El juicio por la muerte de Diego Maradona se reanuda este jueves en los Tribunales de San Isidro , en una audiencia atravesada por la polémica que generó el reconocimiento de Swiss Medical de que entregó por equivocación a la junta médica documentación que no pertenecía al exfutbolista.

Durante la jornada volverán a declarar tres especialistas que participaron de esa junta: el perito nefrólogo Hernán Trimarchi , el cardiólogo Gustavo Di Niro y el hepatólogo Fernando Cairo . Los profesionales intervinieron en el análisis destinado a establecer cuál era el estado de salud del Diez cuando murió.

La nueva audiencia tendrá como uno de sus principales ejes determinar qué incidencia tuvo la documentación errónea en las conclusiones elaboradas por la junta médica , una de las pruebas centrales utilizadas por la acusación.

El episodio abrió además una discusión entre las partes. Algunas defensas de los siete profesionales de la salud acusados analizan plantear nulidades y poner en duda la validez de las conclusiones alcanzadas por los especialistas.

La irregularidad salió a la luz cuando se comprobó que parte de los análisis de laboratorio de Don Diego Maradona , padre del exfutbolista, figuraron en la documentación como si hubieran correspondido al Diez .

Posteriormente, Swiss Medical reconoció el error y explicó que una modificación realizada en su sistema Labcore provocó que los registros de ambos quedaran asociados.

La junta médica presentó estudios de Don Diego por error. Archivo

A partir de esta situación, la Justicia deberá establecer exactamente qué estudios fueron considerados como pertenecientes a Diego Maradona y determinar si esos documentos influyeron en el diagnóstico y las conclusiones de los integrantes de la junta médica.

La cuestión adquirió especial relevancia porque la pericia constituyó uno de los elementos fundamentales dentro de la causa. Las defensas ahora buscan determinar hasta qué punto la incorporación de documentación ajena pudo afectar el trabajo realizado por los expertos.

En ese contexto se producirá el regreso al estrado de Trimarchi, Di Niro y Cairo, quienes tendrán la posibilidad de explicar nuevamente sus análisis y responder preguntas vinculadas con el material médico utilizado.

Cuatro defensas rechazaron que los peritos vuelvan a declarar

La decisión de citar nuevamente a algunos de los profesionales generó posiciones enfrentadas entre los abogados de los acusados. Francisco Oneto, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, pidió la nulidad de la resolución que permitió a la Fiscalía convocar otra vez al nefrólogo y al cardiólogo, debido a que ambos ya testificaron durante las audiencias anteriores.

El abogado del psicólogo Carlos Díaz acompañó ese planteo y lanzó fuertes cuestionamientos contra la pericia. “Generar prueba que traten de enderezar lo que hizo la Junta Médica mal hace años. La Junta Médica para mí es un mamarracho. Ustedes, si la leen, todos afirman todo, todos leen todo. Yo me opongo a que declaren los peritos que ya declararon”, afirmó.

Los representantes legales del enfermero Ricardo Almirón y de Mariano Perroni coincidieron con esa postura y también respaldaron el pedido para impedir que los especialistas que ya brindaron testimonio vuelvan a hacerlo.

De esta manera, cuatro defensas se opusieron a la nueva convocatoria de los peritos y cuestionaron que la Fiscalía pueda producir testimonios adicionales después de conocerse el error en la documentación médica.

Las defensas que aceptaron las nuevas declaraciones

Una posición diferente adoptaron los abogados de la psiquiatra Agustina Cosachov, la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini y el médico clínico Pedro Di Spagna. Para esas defensas, la controversia deberá resolverse al momento de evaluar la prueba y no constituye un impedimento para escuchar nuevamente a los profesionales.

El abogado Vadim Mischanchuk, representante de Cosachov, explicó los motivos por los cuales no objetó la nueva convocatoria. “La defensa de Cosachov entiende que este es un tema valoratorio, probatorio. Creemos que esta Junta Médica debe ser opinada en los alegatos. Todos acá tienen un poco de razón. Es un beneficio saber qué opina cada forense. Yo no me opongo”, sostuvo.

Así, el error admitido por Swiss Medical abrió un nuevo frente dentro del juicio por la muerte de Maradona, con las defensas divididas respecto de la posibilidad de volver a escuchar a los especialistas y con la atención puesta en establecer si los estudios pertenecientes a Don Diego tuvieron algún impacto en las conclusiones médicas incorporadas a la causa.