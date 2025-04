Katy Perry llegó al espacio tras el exitoso lanzamiento de Blue Origin

El cohete New Shepard de Blue Origin se elevó al espacio después de despegar desde las instalaciones de lanzamiento de la compañía en el oeste de Texas.

El cohete New Shepard opera de forma autónoma sin piloto. Junto a Perry y King se encuentran la prometida de Bezos, la periodista y filántropa Lauren Sánchez ; la ingeniera y veterana de la NASA Aisha Bowe ; la activista y científica Amanda Nguyen ; y la productora de cine Kerianne Flynn . El lanzamiento busca visibilizar la presencia de las mujeres en la aeronáutica.

Katy Perry cantó en el espacio

Perry sí cantó durante el vuelo. Aunque no quedó claro qué cantaba durante la transmisión, King dijo más tarde en una entrevista que era "What a Wonderful World".

“Ya he versionado esa canción. Obviamente, mi yo superior está al mando. No tenía ni idea de que algún día decidiría cantar un poco de eso en el espacio”, dijo Perry sobre su decisión de cantar el clásico de Louis Armstrong. “No se trata de mí. No se trata de cantar mis canciones. Se trata de una energía colectiva y de crear espacio para las mujeres del futuro. Se trata de este maravilloso mundo que vemos ahí fuera y de apreciarlo. Todo esto es por el bien de la Tierra”.

Bezos, fundador y presidente de Amazon, fue el primero en saludar a los astronautas tras el aterrizaje. Abrió la escotilla con una llave inglesa y saludó a Sánchez. Perry fue la siguiente en salir de la cápsula; se arrodilló y besó la arena del suelo. King emergió e hizo lo mismo.

Katy Perry viaje al espacio

Blue Origin se lanzó en 2000. La empresa realizó su primer vuelo en julio de 2021 con pasajeros que incluían a Bezos y Wally Funk, una astronauta pionera que se entrenó como parte del programa Mercury de la NASA en la década de 1960.