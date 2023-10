Keith Richards reveló el ritual con el que recuerda a Charlie Watts todo los días

Qué se sabe del nuevo disco de los Rolling Stones

El álbum marca su disco de estudio número 24 y su primera colección de música original en 18 años, después de "A Bigger Bang" de 2005 . Hasta ahora, el trío ha compartido dos sencillos del proyecto: "Angry" y "Sweet Sounds Of Heaven" (con Lady Gaga y Stevie Wonder).

También se ha confirmado que Watts aparecerá en dos de las canciones, "Mess It Up" y "Live by the Sword", con Steve Jordan tocando la batería en el resto de las pistas.

Al discutir el impacto que Watts tuvo en sus sesiones de grabación, Richards dijo que el baterista aportó una sensación de "inteligencia" a su composición. "Tenía sentimiento, tenía inteligencia... El rock and roll no necesariamente necesita toda la batería de tambores, tiene que ver con cuándo no tocar... si estás haciendo música, el silencio es tu lienzo".

"Él aportaba ideas en las que realmente no habías pensado", añadió. “[Pero] al mismo tiempo, un ritmo tan sólido. Nunca tuve que preocuparme por nada, lo que nos da al resto de nosotros la libertad de volar”.

Otros rostros famosos que contribuyen a "Hackney Diamonds" incluyen a la leyenda de los Beatles Paul McCartney, Elton John y el ex bajista de los Rolling Stones, Bill Wyman.