Lady Gaga se une al elenco de la película "El diablo viste a la moda 2"







La secuela de la comedia de 2006 llegará en 2026 a los cines y está nuevamente protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt.

Lady Gaga se une a la película secuela.

Lady Gaga se ha unido al elenco de El diablo viste a la moda 2, uniéndose a las actrices que protagonizaron la primera parte: Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt.

La película original, basada en la novela de 2003 de Lauren Weisberger, presentaba a Hathaway como una graduada de periodismo que consigue trabajo en una prestigiosa revista de moda, asistiendo a su inquietante editora en jefe, Miranda Priestly (Streep). La comedia de 2006 fue un éxito de crítica y taquilla, y el año pasado se anunció una secuela.

Ahora, el portal Deadline informa que la cantante de "Mayhem" se unirá al elenco en un papel aún no revelado, tras la reciente aparición en internet de fotos suyas en el set. La película se estrenará el 1 de mayo de 2026, casi 20 años después del estreno de la anterior, y se centrará en Priestly, quien se enfrenta al cambiante panorama del periodismo impreso.

La carrera cómo actriz de Lady Gaga Gaga ha compaginado su carrera musical con una serie de papeles de gran repercusión en la actuación en los últimos años. Tras haber interpretado papeles importantes en la pantalla chica en American Horror Story: Hotel y la temporada más reciente de Merlina, sus mayores éxitos han llegado en el cine.

En 2018, protagonizó A Star is Born, una nueva versión del drama romántico de 1937, coprotagonizada por Bradley Cooper, en el papel de una leyenda de la industria con problemas que asesora y se enamora de una talentosa recién llegada (Gaga). La artista de "Poker Face" ganó un Oscar a la Mejor Canción Original por "Shallow" y fue nominada a Mejor Actriz. También ganaría un BAFTA y un Globo de Oro por la música de la película.

El año pasado, interpretó a Harleen “Lee” Quinzel, una versión del personaje Harley Quinn, en Joker: Folie à Deux. Si bien su actuación fue elogiada por la crítica, la película fue un fracaso de taquilla. En respuesta a la mala recepción, Gaga declaró a Elle: "Creo que para ser artista, tienes que estar dispuesta a que a la gente a veces no le guste. Y sigues adelante incluso si algo no conecta como pretendías". El anuncio corona un año muy ocupado para la artista, que lanzó su sexto álbum de estudio en solitario "Mayhem2 el 7 de marzo.