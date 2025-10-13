¿Relación confirmada? Katy Perry y el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau fueron vistos besándose

Los rumores de romance en torno a Perry y Trudeau han circulado desde que fueron vistos por primera vez juntos en Montreal en julio.

La cantante Katy Perry y el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau sorprendieron al mundo del espectáculo y la política internacional con lo que parece ser la confirmación oficial de su relación.

En fotos obtenidas por el portal Daily Mail el sábado 11 de octubre, se ve a Perry, de 40 años, besando y abrazando a Trudeau, de 53, a bordo de su yate Caravelle frente a la costa de Santa Bárbara, California.

Perry, quien oficialmente puso fin a su relación de nueve años con Orlando Bloom en junio, lucía un traje de baño negro de una pieza mientras derrochaba cariño con un Trudeau sin camisa, quien optó por un estilo casual con vaqueros y gafas de sol. En una de las fotos, él la rodeó con los brazos, su mano sobre el trasero de ella, mientras ella le acariciaba el cuello.

Los rumores de romance en torno a Perry y Trudeau han circulado desde que fueron vistos por primera vez juntos en Montreal en julio. La pareja fue vista paseando al perro de Perry, Nugget, por Mount Royal Park el 28 de julio, antes de cenar en Le Violon esa misma noche.

Trudeau fue visto casi en primera fila en el concierto de la Lifetimes Tour de Perry el 30 de julio en Montreal. Según imágenes difundidas en línea, Trudeau aparecía asintiendo al ritmo de la música y sonriendo mientras ella interpretaba uno de sus éxitos en el escenario.

Casi dos meses después, fuentes aseguraron al portal Us Weekly que la pareja seguía viéndose discretamente.

Una fuente señaló al citado medio que la relación entre Perry y Trudeau “no es seria” porque ella está “extremadamente ocupada en este momento” con la gira, que actualmente pasa por Inglaterra (la Lifetimes Tour, que tuvo su paso por Argentina, tiene previsto concluir en el Etihad Park de Abu Dabi el 7 de diciembre).

La intérprete de “Teenage Dream” aparentemente siguió adelante con el político poco después de su ruptura con el ex prometido Bloom, de 48 años, con quien comparte una hija de 5 años, Daisy. ‘Us’ informó el 25 de junio que Perry y el actor de ‘El señor de los anillos’ se separaron de manera amistosa tras casi una década de romance intermitente.

Antes de esta relación, Perry estuvo brevemente casada con Russell Brand hasta 2012 y Bloom terminó su matrimonio de tres años con Miranda Kerr en 2013. El actor y la modelo comparten un hijo de 14 años, Flynn.

Trudeau, por su parte, anunció su separación de su exesposa, Sophie Grégoire Trudeau, en agosto de 2023, tras 18 años de matrimonio y tres hijos: Xavier, de 17 años, Ella-Grace, de 16 y Hadrien, de 11.