La apasionante película de Prime Video con Anne Hathaway basado en un polémico romance de Hollywood







Prime Video esconde una joya que atrae a los espectadores, sobre todo, por las picantes escenas de la actriz.

La película que protagoniza Anne Hathaway está disponible en Prime Video.

El catálogo de Prime Video continúa creciendo con una excelente oferta películas y series para todo tipo de público. Si bien suele caracterizarse por sus dramas e historias policiales, en su catálogo se puede encontrar una gran variedad de ciencia ficción, terror y hasta comedias dramáticas. En 2024, estrenó una producción que protagoniza Anne Hathaway y calienta la pantalla.

¿Su nombre? La idea de ti. Este drama romántico está basado en una historia real, sobre un romance de Hollywood. Además de la mencionada actriz, participan en el elenco Nicholas Galitzine, Ella Rubin, Annie Mumolo, Reis Scott y Perry Mattfeld, entre otros. La película está dirigida por Michael Showalter y es la adaptación de la novela homónima de Robinne Lee.

La idea de tí Anne Hathaway calienta la pantalla con una comedia romántica en Prime Video. De qué trata La idea de ti, la película que es furor en Prime Video La trama nos presenta a Solène Marchand, una mujer divorciada que vive en Los Ángeles y es propietaria de una galería de arte. Para celebrar su cumpleaños que se está acercando, tiene planeado ir a un campamento sola mientras su exmarido Daniel lleva a su hija Izzy y sus amigos a Coachella, pero es llamado por trabajo a último momento y a ella se le cambian todos los planes.

Como su ex marido había hecho arreglos para que sus hijos tengan un encuentro con la banda que tocaba en el festival, logran entrar a un VIP donde se encuentran los integrantes. Y cuando Solène ingresa a lo que cree que es un baño, se da cuenta que está en el tráiler de Hayes Campbell, miembro de August Moon.

A partir de entonces, después de un incómodo coqueteo, comienza una creciente atracción y Hayes queda completamente enamorado de ella.

Prime Video: tráiler de La idea de ti Embed - La idea de Ti - Tráiler Oficial I Prime Video Prime Video: elenco de La idea de ti Anne Hathaway (Solène)

Nicholas Galitzine (Hayes)

Ella Rubin (Izzy)

Viktor White (Simon)

Perry Matfeld (Eva)

Reid Scott (Dan)