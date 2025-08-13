Antony Starr se despidió de Homelander antes de la última temporada de "The Boys": "Creamos un monstruo y lo extrañaré"

En un extenso mensaje en Instagram junto a fotos detrás de escena de la serie de superhéroes, Starr se despidió de su icónico personaje.

Antony Starr escribió una emotiva despedida a su personaje Homelander de The Boys el miércoles cuando la serie de Prime Video finalizó la producción de su quinta y última temporada , calificando la experiencia como “lo más destacado de mi carrera”.

En un extenso mensaje en Instagram junto a fotos detrás de escena de la serie de superhéroes, Starr dijo que "ha estado esperando un poco para que las cosas se calmen y procesen el final de este programa" antes de publicar.

“ Me cuesta expresar con palabras lo increíble que ha sido este viaje . Cuánto crecimiento y vida ha habido. Qué increíble es el equipo. Sin duda, ha sido el momento culminante de mi carrera”, escribió Starr. “Cuando empezamos, no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Este gigante salió de la emisora y no paró. Excepto por aquel momento de la COVID. Ah, y las huelgas. Eso también pasó. Pero, salvo esas dos veces, nunca paró, dejando huella con fuerza en el panorama televisivo. No hay nada igual. Vive en su propio camino”.

Tras finalizar la producción de la última temporada, Starr agradeció al "increíble equipo canadiense. El increíble equipo de producción. El talentosísimo elenco. La gente de Amazon y Sony que se arriesgaron con esta locura (y acertaron al elegirme ) y a todas las demás personas que contribuyeron de alguna manera, grande o pequeña, a esta hermosa, compleja, retorcida y deliciosa serie".

Sobre interpretar a Homelander, el líder extremadamente poderoso y egoísta del grupo de superhéroes corruptos The Seven, Starr dijo: "Este personaje complicado me dio el espacio y el alcance para descubrir y superar los límites de una manera que nunca esperé y siempre estaré agradecido por esta experiencia".

Luego agradeció al showrunner Eric Kripke, a quien llamó su "co-padre con esta retorcida joya de personaje".

“Creamos un monstruo, señor. Y lo extrañaré, y a ti también”, continuó. “Hasta que termine la última temporada. Cuando nos veamos. Pero este capítulo creativo ha terminado, y lo extrañaré, hermano”.

Finalmente, Starr dio un "enorme agradecimiento a los fans. Son la esencia de nuestro éxito. Sin ustedes, no podríamos lograr esto. Y nuestros fans son insuperables. Les mando un abrazo enorme... y mi más profundo respeto por su buen gusto".

Concluyó: "Gente de Okidoke. Cocinamos por última vez. ¡Qué ganas de mostrarles lo que hicimos! Hasta ese día, Homelander, me despido".

El final de The Boys

The Boys se estrenó en 2019 y ha recibido elogios tanto de la crítica como del público, con ocho nominaciones al Emmy, incluyendo la de mejor serie dramática.

Aunque se espera que la última temporada de The Boys no se estrene hasta el año que viene, la serie derivada Gen V, que sigue a unos superhéroes universitarios, estrenará su segunda temporada el 17 de septiembre en Prime Video.