La serie precuela de "The Boys", "Vought Rising", revela el primer vistazo de sus protagonistas

Las nuevas imágenes revelan los súper trajes de Jensen Ackles como Soldier Boy, Mason Dye como Bombsight, Will Hochman como Torpedo y Elizabeth Posey como Private Angel.

Amazon Prime Video reveló un primer vistazo a Vought Rising , la próxima serie precuela de The Boys .

Junto con Ackles, Dye, Hochman y Posey, Aya Cash también protagonizará Vought Rising , retomando su papel de Stormfront. El reparto también incluye a Jorden Myrie, Nicolò Pasetti, Ricky Staffieri y Brian J. Smith . La producción comenzó recientemente.

Vought Rising se encargó originalmente en Prime Video en julio de 2024. La serie ha sido descrita como una "retorcida historia de misterio y asesinato" ambientada en la década de 1950.

La serie está dirigida por Paul Grellong , quien será productor ejecutivo junto con Eric Kripke , creador de "The Boys". Otros productores ejecutivos son Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Michaela Starr y Jim Barnes. Cash y Ackles son productores.

La precuela de The Boys proviene de Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios, en asociación con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures y Original Film de Rogen y Goldberg.

El final de The Boys

Recientemente finalizó la producción de la quinta y última temporada de The Boys, un éxito rotundo para Prime Video que aun no confirmó su fecha de estreno. Además de la serie principal y Vought Rising, Prime Video también cuenta con la serie hermana, ambientada en la universidad, Gen V, y la antología animada The Boys Presents: Diabolical.