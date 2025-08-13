La serie de la que todos están hablando: Prime Video y el triángulo amoroso adictivo que no te podés perder







Prime Video cautiva con una serie que mezcla romance juvenil, tensiones familiares y un triángulo amoroso que atrapa desde el primer capítulo.

El verano en que me enamoré, la serie de Prime Video basada en los libros de Jenny Han, presenta una nueva temporada con más drama y romance.

Los grandes estrenos de Prime Video siguen generando conversación en redes. Ahora, una serie juvenil cargada de romance, conflictos y decisiones imposibles lidera el top y promete mantener en vilo a sus fanáticos hasta septiembre. Todas las semanas, se estrena un capitulo nuevo para continuar con una historia adictiva que enamora a todos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Basada en la exitosa trilogía de Jenny Han, esta historia combina drama, música y un triángulo amoroso que marcó a toda una generación. Con una temporada más extensa y profunda, la producción despliega emociones y giros que atrapan a nuevos y viejos seguidores en esta tercera temporada.

amazon-prime El verano en que me enamoré regresa a Prime Video con una serie que combina romance, drama y un triángulo amoroso que engancha de principio a fin. De qué trata El verano en que me enamoré, la serie furor de Prime Video La tercera temporada de "El verano en que me enamoré" se desarrolla en Cousins Beach, donde Belly Conklin enfrenta un verano definitivo en su vida. La trama se adentra en su paso por la universidad y en el dilema sentimental entre los hermanos Conrad y Jeremiah.

Con 11 episodios, esta entrega amplía la narrativa para mostrar no solo el romance, sino también el crecimiento personal, los lazos familiares y la fuerza de las amistades. La música de Taylor Swift, con temas como Daylight y Red (Taylor’s Version), potencia el clima emocional y conecta con la audiencia más joven.

Aunque la serie introduce cambios respecto a los libros, Jenny Han, creadora y productora ejecutiva, mantiene intacta la esencia que conquistó a millones de lectores. Esta adaptación mezcla momentos de ternura y tensión, generando un viaje emocional que mantiene a los fans contando los días para el próximo capítulo.

La estrategia de estrenar episodios semanalmente genera expectativa constante, con fechas marcadas hasta el 17 de septiembre, cuando se revelará el final de la historia. Prime Video: tráiler de El verano en que me enamoré Embed - El verano en que me enamoré | Temporada 3 - Tráiler Oficial | Prime Video España Prime Video: elenco de El verano en que me enamoré Lola Tung

Christopher Briney

Gavin Casalegno

Sean Kaufman

Rain Spencer

Jackie Chung

David Iacono