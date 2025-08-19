Una diva 2D: así se vería Susana Giménez en versión Estudio Ghibili, según la Inteligencia Artificial







Una recreación digital muestra cómo sería la estrella argentina si protagonizara una película animada inspirada en el famoso estilo japonés.

La diva argentina fue reimaginada como personaje de animé.

El universo del animé se caracteriza por su capacidad de transformar cualquier figura en un personaje adorable. Y cuando esa estética se combina con una de las personalidades más reconocidas de la Argentina, el resultado claramente no va a pasar por desapercibido.

Como la inteligencia artificial sorprende a diario con sus creaciones, usando varias fotos de referencia, se le pidió a ChatGPT que hiciera una imagen que reimaginó totalmente a Susana Giménez como si fuera parte de una producción del mítico Estudio Ghibli. El increíble resultado seguramente va a llamar la atención en redes por su parecido con la diva.

La diva argentina hecha animé: la divertida imagen que creó la IA El retrato digital presenta a Susana con un look alegre y juvenil, con sus características melenas rubias en un estilo propio del animé japonés. La sonrisa amplia, los ojos expresivos y una energía que se siente del otro lado de la pantalla la convierten en un personaje que bien podría protagonizar una historia fantástica con paisajes soñados y aventuras atrapantes, al mejor estilo de “Mi vecino Totoro” o “El viaje de Chihiro”.

ChatGPT Image 18 ago 2025, 12_57_42 Lo que hace especial a esta recreación no es solo el parecido físico, sino la fusión entre dos mundos muy distintos: el de la televisión argentina y el de la animación japonesa. Ghibli, conocido por su delicadeza artística y la capacidad de dar vida a personajes inolvidables, aporta una estética mágica que potencia la figura de Susana, transformándola en una heroína animada.

La imagen sin dudas nos deja con ganas de que se haga una película de este estudio con ella como protagonista, ya sea como heroína o como villana, sin dudas va a captar la atención de todos. Más allá de la fantasía, este tipo de experimentos muestran hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial en materia de creatividad y reinterpretación cultural.

Temas Inteligencia Artificial