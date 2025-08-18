La película de terror con Sydney Sweeney como protagonista que arrasa en Prime Video







La plataforma de Amazon, Prime Video, agregó a su catálogo una película que generó un gran éxito y está entre lo más visto.

La horrorosa película de terror protagonizada por Sydney Sweeney, en Prime Video.

El catálogo de Prime Video es uno de los mejores puntuados por la crítica especializada. Entre las opciones, podemos encontrar películas y series de todos los géneros y aptas para todos los públicos. Una oferta que está creciendo a pasos agigantados son las producciones de terror.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Entre las nuevas incorporaciones, se destaca fuertemente "Inmaculada", una película protagonizada por Sydney Sweeney que asusta a los espectadores y los mantiene pegados al sillón desde el primer minuto hasta el final. Fue estrenada a fines del 2024 y sigue siendo la producción de terror más vista hasta el día de hoy.

Inmaculada Una de las películas más aterradoras de Sydney Sweeney ya está en Prime Video. De qué trata Inmaculada, la escalofriante historia de Prime Video La trama se centra en Cecilia, una joven monja devota que se encuentra en la búsqueda de la paz y el refugio espiritual. Para eso se muda a un convento italiano que, en un principio, parece el lugar ideal, pero al poco tiempo comienzan a revelarse algunos secretos oscuros y perturbadores.

A medida que Cecilia empieza a conocer esos misterios y secretos, su fe y creencias comienzan a flaquear, y crecen las dudas e inseguridades. Ahora, se enfrenta a una serie de revelaciones siniestras que la harán dudar de si los milagros que presenció fueron obras de Dios o algo mucho más oscuro.

Prime Video: tráiler de Inmaculada Embed - INMACULADA | TRÁILER Prime Video: elenco de Inmaculada Sydney Sweeney (Cecilia)

Álvaro Morte (Padre Tedeschi)

Benedetta Porcaroli (Hermana Gwen)

Simona Tabasco (Hermana Mary)

Giulia Heathfiedl Di Renzi (Hermana Isabelle)

Giuseppe Lo Piccolo (Diácono Enzo)

Dora Romano (Madre Superiora)