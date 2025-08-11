La película de Prime Video que se encuentra entre las más vistas con las peores críticas de la prensa







A los usuarios de Prime Video le importaron poco las malas reseñas y esta película está entre lo más visto en la plataforma.

La película de Prime Video que de tan mala, es buena.

La plataforma de Prime Video estrenó recientemente una película que viene a reversionar un clásico de los 50, basado en la histórica obra de H.G Welles. La Guerra de los Mundos rompió las barreras de la ciencia ficción y no es casualidad que haya causado tantas repercusiones. Lamentablemente, en esta ocasión, no son precisamente buenas.

No obstante, por suerte existen las plataformas de streaming, que nos dan la posibilidad de ver películas sin tener que pagar una entrada. Esto hace posible que nos relacionemos con el cine de otra manera. Y a pesar de que el film estrenado en 2020 recibió las peores críticas de los especialistas, los espectadores sintieron una gran curiosidad y la convirtieron en una de las producciones más vistas.

La guerra de los mundos A pesar de las críticas, la película tuvo un éxito total en Prime Video. De qué trata La guerra de los mundos, la viral película de Prime Video La historia original se basa en una invasión alienígena que comienza cuando un meteorito cae del cielo y, al ir a revisarlo, un poderoso rayo mata instantáneamente a los curiosos. Esto sucede principalmente en Inglaterra, pero también en Los Ángeles y otras partes del mundo.

Después de unas horas, comienza una verdadera masacre contra la humanidad, que es transmitida mayormente por la radio. Lo que es diferente en esta nueva versión, es la adaptación tecnológica. Porque está situada en nuestro contexto actual, por lo que los dispositivos tecnológicos son las pantallas, y la lucha se da de manera muy diferente.

Prime Video: tráiler de La guerra de los mundos Embed - WAR OF THE WORLDS | Amazon Prime Official Trailer (2025) - Ice Cube Prime Video: elenco de La guerra de los mundos Ice Cube (Will Radford)

Eva Longoria (Dra Sandra Salas)

Iman Benson (Faith Radford)

Devon Bostick (Mark Goodman)

Henry Hunter Hall (Dave Radford)