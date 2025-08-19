La Justicia de EEUU levantó el embargo de fondos de Hayden Davis vinculados a $LIBRA

Si bien la cotización de 500 millones de token sería casi cero, esta acción le permitiría a Davis demostrar ante la justicia argentina que nunca intentó estafar a inversores.

La justicia de Estados Unidos levantó el embargo de fondos relacionados a la causa $LIBRA a Hayden Davis , que a partir de esta decisión podrá mover los USDC y transferir los token al Proyecto Viva La Libertad en Argentina .

Si bien la cotización de 500 millones de token sería casi cero , esta acción le permitiría a Davis demostrar ante la justicia argentina que nunca intentó estafar a inversores.

El especialista Fernando Molina explicó en su cuenta de X que la medida “le permite mover los USDC (~58 M) que aún siguen freezados técnicamente. También le permite acceder a 20.8 millones de $LIBRA por mes, mover y disponer de otro tanto que ya tenía en su poder”.

Tras la decisión de la jueza federal Jennifer Rochon , uno de los abogados de Davis, Mazin Sbaiti , celebró: “Este fallo confirma lo que siempre hemos sostenido: este caso no tiene fundamento”. A su vez, sostuvo: “A pesar de que los demandantes tuvieron la oportunidad de presentar todas sus pruebas, no aportaron ninguna que demostrara que nuestro cliente hizo algo indebido o causó pérdidas. La audiencia y la decisión de hoy revelan la verdadera naturaleza de este caso”.

Además, otro de los defensores apuntó contra los medios de comunicación y señaló que “aunque este litigio ha generado titulares y cierta especulación injusta y desinformación, nada se presentó ante el tribunal para sostenerlo , y la jueza expresó su profundo escepticismo sobre los méritos de las acusaciones”.

A partir de este fallo, se suspende la orden que había emitido en mayo que disponía el congelamiento de u$s280 millones de las ganancias generadas por la venta de $LIBRA, en una maniobra que se estima que habría perjudicado a cerca de 75.000 pequeños, medianos y grandes inversores.

Caso $LIBRA: avanza la investigación en la justicia argentina

En paralelo, en la causa que lleva a cabo la justicia argentina, el fiscal Eduardo Taiano sostuvo que investiga una compleja red de transacciones vinculadas a criptomonedas, que podrían estar relacionadas con actividades ilícitas y “pagos indirectos a funcionarios públicos a los fines de la concreción de los hechos”.

Es decir que la hipótesis de un cohecho o “coimas” relacionada con la estafa de $LIBRA es una de las puntas que investiga la justicia en la causa en la que están imputados desde el presidente Javier Milei y su hermana Karina, un ex funcionario de la CNV Sergio Morales, los amigos del Presidente, Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, los empresarios extranjeros Hadyen Davis y el verdadero Julian Peh.

Las hipótesis del fiscal están plasmadas en un documento conocido en las últimas horas en la que se dan detalles de la investigación y la postura de la justicia informada a Tether (USDT) o dólar cripto, que es la empresa a la que se pidió congelamiento de parte de los fondos.

Antes de que la jueza María Servini dictara la medida cautelar para congelar fondos, Novelli y Terrones Godoy movieron los tokens y transformaron cripto dólares en Ethereum, que es una criptomoneda que no se puede bloquear.