La conmovedora aparición de Michael Fox en los premios BAFTA

Michael J. Fox receives standing ovation as presenter for Best Film

La distinción fue para la cinta de Cristopher Nolan, Oppenheimer, la cual se llevó el séptimo galardón esa noche.

Se trata de la película inspirada en la vida y obra del Padre de la Bomba Atómica, la cual competía contra Anatomy of a Fall, The Holdovers, Killers of the Flower Moon y Poor Things.

"Son lo mejor de lo que hacemos. No importa quién seas o de dónde seas, estas películas nos unen. Por algo dicen que el cine es magia. Porque puede cambiar tu día, tu perspectiva e incluso, a veces, tu vida", expresó el intérprete durante su discurso antes de entregar el galardón.

Fox, además, estaba nominado por su documental La vida de Michael J. Fox, que compitió en dicha categoría. El premio finalmente fue para 20 Days In Mariupol.