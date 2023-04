Michael J. Fox confiesa que su Parkinson se pone "cada vez más dificil": "No voy a llegar a los 80"

En ese contexto, el actor estuvo "pensando en la mortalidad de esta situación" y realizó una durísima realización: "No voy a llegar a los 80 años ". Con 61 años , la estrella explicó Fox a CBS Sunday Morning que "se pone cada vez más duro" pero que "es así y no se puede hacer nada".

También analizó cómo el Parkinson afecta distintos aspectos cómo "caerse, aspirar comida o tener neumonía". "No te morís de Parkinson, te morís con Parkinson" , expresó Fox.

Este año, en el festival de Sundance, se estrenó "Still", un documental sobre la vida de Fox dirigido por David Guggenheim. En una entrevista con The Hollywood Reporter en enero, el actor contó que no le puso ningún limite al director para mostrar "lo real" de su vida.