Murió Roger Allers, animador de Disney y codirector de la película "El Rey León"

Allers participó en películas como Oliver y su pandilla, Aladdin, La Sirenita, Los Rescatistas de Down Under, El Príncipe y el Mendigo, El Emperador y sus Locuras , Lilo y Stitch y La pequeña cerillera.

Roger Allers , el cineasta de animación de Disney conocido por El Rey León , Aladdin , La Sirenita y más, falleció. Tenía 76 años.

El productor y colaborador habitual Dave Bossert compartió la noticia del fallecimiento de Allers en un comunicado el domingo por la mañana. "Me entristece profundamente saber que nuestro amigo Roger Allers ha partido hacia su próximo viaje", comenzó en la publicación de Facebook.

“Intercambiábamos correos electrónicos la semana pasada mientras él viajaba por Egipto, lo que hace que esta pérdida parezca aún más irreal”, añadió Bossert. “Roger era un artista y cineasta extraordinariamente talentoso, un verdadero pilar del renacimiento de la animación de Disney”.

Bossert señaló que Allers comenzó en Disney como parte del equipo de guion gráfico de Tron (1982), trabajando también en Oliver y su pandilla (1988) y La Sirenita (1989) antes de convertirse en jefe de historia de La Bella y la Bestia (1991).

“Tuve el privilegio de formar parte del equipo de Roger en muchas películas a finales de los 80 y durante los 90”, comentó Bossert. “Y era, sin duda, una de las personas más amables con las que podrías conocer y trabajar. Llegó a codirigir El Rey León , un éxito fenomenal, pero nunca se le subió a la cabeza”.

La despedida de Bob Iger a Roger Allers

El director ejecutivo de Disney, Bob Iger, declaró: "Roger Allers fue un visionario creativo cuyas numerosas contribuciones a Disney perdurarán durante generaciones. Comprendió el poder de una gran narrativa: cómo personajes inolvidables, emociones y música pueden unirse para crear algo atemporal. Su trabajo contribuyó a definir una era de la animación que sigue inspirando al público de todo el mundo, y estamos profundamente agradecidos por todo lo que le dio a Disney. Acompañamos en el corazón a su familia, amigos y colaboradores".

Allers comenzó su carrera en Disney como artista de guiones gráficos en películas como Oliver y su pandilla, La Sirenita, Los Rescatistas de Down Under y El Príncipe y el Mendigo, antes de codirigir junto a Rob Minkoff El Rey León (1994), película que les valió el Globo de Oro a la Mejor Película Musical o Comedia. Allers también escribió la adaptación para Broadway de El Rey León, ganadora del Tony en 1998.

Durante su etapa en Disney, Allers trabajó en El Emperador y sus Locuras , Lilo y Stitch y La pequeña cerillera.