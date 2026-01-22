"Star Wars: Maul – Lord de las Sombras", la nueva serie de Disney+ presentó su primer tráiler + Seguir en









La serie es una creación de Dave Filoni, basada en Star Wars y los personajes creados por George Lucas.

Llega una nueva serie animada de Star Wars al streaming.

Una nueva serie animada de Lucasfilm Animation, Star Wars: Maul – Lord de las Sombras, se estrenará en Disney+ el próximo 6 de abril.

Se estrenarán dos episodios cada semana, y los dos últimos se emitirán el 4 de mayo, la fecha definitiva para los fans de Star Wars.

De qué trata Star Wars: Maul – Lord de las Sombras Ambientada tras los acontecimientos de Star Wars: La guerra de los clones, esta emocionante aventura muestra a Maul tramando reconstruir su sindicato criminal en un planeta ajeno al Imperio. Allí se cruza con un joven padawan Jedi desilusionado que podría ser el aprendiz que busca para ayudarle en su implacable búsqueda de venganza.

Maul_ Lord de las Sombras _ Tráiler Oficial _ Subtitulado Elenco de Star Wars: Maul – Lord de las Sombras El reparto de voces incluye a Sam Witwer como Maul, Gideon Adlon como Devon Izara, el ganador del Golden Globe Wagner Moura como Brander Lawson, Richard Ayoade como Two-Boots, Dennis Haysbert como el maestro Eeko-Dio-Daki, Chris Diamantopoulos como Looti Vario, Charlie Bushnell como Rylee Lawson, Vanessa Marshall como Rook Kast, David C. Collins como Spybot, A.J. LoCascio como Marrok y Steve Blum como Icarus.

Star Wars: Maul – Lord de las Sombras es una creación de Dave Filoni, basada en Star Wars y los personajes creados por George Lucas. La serie ha sido desarrollada por Dave Filoni y Matt Michnovetz. Brad Rau es el director supervisor. Los productores ejecutivos son Dave Filoni, Athena Yvette Portillo, Matt Michnovetz, Brad Rau, Carrie Beck y Josh Rimes. Alex Spotswood es el coproductor ejecutivo.