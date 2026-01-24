¿Dónde podés ver Sinners, la película con mayor cantidad de nominaciones en la historia de los Oscars? + Seguir en









La cinta sobre racismo en el Mississippi de los años 30 esta disponible para verse en una de las plataformas de streaming más conocidas.

“Sinners" ("Los pecadores") se consagró como la película con más nominaciones en la historia de los Premios Oscar al obtener 16 menciones en la edición de 2026. Este logro supera el récord previo de 14 candidaturas, compartido por “Eva al desnudo”, “Titanic" y "La La Land". La cinta combina terror, drama y música para abordar temas como el racismo, la comunidad y la supervivencia en el Delta del Mississippi de los años 30, con una banda sonora premiada en los Globos de Oro.

El filme protagonizado por Michael B. Jordan destaca por su enfoque multigénero, que fusiona terror gótico y thriller de gánsteres. La película recaudó más de US$350 millones en todo el mundo, multiplicando su presupuesto inicial de US$90 millones.

Sinners De qué trata "Sinners" La historia transcurre en el Mississippi de los años 30 y centra su narrativa en Smoke y Stack, dos hermanos gemelos interpretados por Michael B. Jordan. Tras abandonar sus vidas problemáticas, regresan a su ciudad natal para reconstruir sus futuros. Sin embargo, descubren un peligro mayor que los acecha, donde el racismo, la música y el misterio se entrelazan en un relato atmosférico.

El director Ryan Coogler explora temas complejos a través de un lenguaje visual potente, mezclando terror, drama y música blues para crear una experiencia cinematográfica única. La banda sonora, compuesta por Ludwig Göransson, ya ganó un Globo de Oro y refuerza la atmósfera inmersiva de la película.

Tráiler de "Sinners" Embed - Pecadores | Tráiler Oficial | Max ¿Dónde podés ver "Sinners"? Sinners se estrenó en cines el 17 de abril de 2025 y desde el 4 de julio está disponible en HBO Max. La plataforma ofrece la oportunidad de ver la película antes de la gala de los Oscar, que se realizará el 15 de marzo de 2026.

El éxito comercial y crítico de la cinta la posiciona como una de las favoritas en la edición 98 de los Premios Oscar. HBO Max permite a los espectadores disfrutar de este clásico moderno desde la comodidad de sus hogares. sinners.jpg Reparto de "Sinners" El elenco principal incluye a: Michael B. Jordan (Smoke y Stack)

