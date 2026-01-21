La serie de Disney + con un elenco de lujo que se volvió una adicción para todo el mundo + Seguir en









Esta nueva producción trae una temática impactante y un guion que va a dejar con la intriga a todo el mundo.

La nueva serie de Disney + que va a dar que hablar durante 2026. Imagen: Disney +

Disney + estrenó recientemente Belleza Perfecta, una serie original de FX que ya se convirtió en una de las más comentadas del año gracias a su mezcla de drama, misterio y suspenso con un elenco de primer nivel. Desde su llegada a la plataforma, los primeros capítulos han generado una adicción entre los suscriptores que buscan historias intensas y visualmente impactantes.

La serie atrapó al público con una propuesta original y provocadora, en la que la alta costura se mezcla con conspiraciones peligrosas, viajes internacionales y personajes complejos. La atención mediática y las recomendaciones en redes sociales impulsan a cada vez más espectadores a sumergirse en la historia desde su estreno semanal de capítulos.

Belleza perfecta Con un elenco de lujo y un guion atrapante, esta serie promete ser lo más visto en Disney +. Imagen: Disney/Hulu De qué trata Belleza perfecta, la nueva serie de Disney + Belleza Perfecta se desarrolla en un mundo donde las supermodelos internacionales comienzan a morir de formas estremecedoras, lo que desata una investigación del FBI que lleva a sus agentes principales a recorrer ciudades como París, Venecia, Roma y Nueva York en busca de respuestas.

La trama explora cómo un virus de transmisión sexual (y una droga secreta llamada The Beauty, diseñada por un multimillonario tecnológico) transforma a las personas en versiones de perfección física hegemónica, aunque con consecuencias aterradoras. En medio de conspiraciones corporativas y secretos siniestros, la serie plantea preguntas inquietantes sobre los extremos a los que puede llegar la búsqueda de la belleza absoluta.

Mientras los agentes del FBI intentan detener la expansión de la epidemia y descubrir la verdad detrás de las muertes misteriosas, otros personajes quedan atrapados en el caos, luchando por encontrar un propósito y supervivencia en un mundo en el que la perfección tiene un precio mortal.

Disney+: tráiler de Belleza perfecta Embed - Belleza Perfecta | Tráiler Subtitulado | Disney+ Disney+: elenco de Belleza perfecta Evan Peters (Cooper Madsen)

Rebecca Hall (Jordan Bennett)

Ashton Kutcher (The Corporation)

Anthony Ramos (The Assassin)

Jeremy Pope (Jeremy)

