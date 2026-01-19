La plataforma Disney + amplía su catálogo con propuestas originales que no siempre acaparan la atención masiva, pero pueden conquistar a quienes buscan aventuras familiares con raíces literarias. Entre estas se destaca una producción que adapta de manera innovadora un clásico de la ciencia ficción del siglo XIX para un público contemporáneo, incorporando humor, acción y efectos visuales envolventes.
La serie de Disney + que no es tan conocida y está basada en un clásico de Julio Verne
Un verdadero clásico de la literatura que tiene un remake adaptado tanto para grandes como para chicos.
Disponible con todos sus episodios en Disney+ desde julio de 2025, esta nueva serie reinventa el universo fantástico creado por Julio Verne y propone una travesía submarina única para los fanáticos de las historias de exploración y misterio. Se trata de 20.000 leguas de viaje submarino.
De qué trata 20.000 leguas de viaje submarino
La trama retoma a un grupo de aventureros entrañables que, tras los eventos de la serie Viaje al centro de la Tierra de 2023, se enfrentan a una nueva misión en la enigmática Dimensión Verne. Cuando Martín y Pola responden a un S.O.S., se sumergen en un mundo donde deben combatir a un codicioso pirata llamado Ayrton, empeñado en dominar esta dimensión fantástica.
Paralelamente, Diego y sus amigos descubren que algo ha escapado de la Dimensión Verne hacia la Tierra y, junto a Pompilio y Claudio a bordo del submarino Pompilius, emprenden una búsqueda que los lleva a cruzarse con el Calliope. Esta versión mejorada del legendario Nautilus es comandada por la Almirante Nemo, una figura enigmática y aguerrida, que desafiará a los protagonistas a cumplir su misión y, quizás, cambiar el rumbo de su destino submarino.
Disney+: tráiler de 20.000 leguas de viaje submarino
Disney+: elenco de 20.000 leguas de viaje submarino
- Óscar Jaenada (Pompilio)
- Paty Cantú (Nemo/Athena)
- Yankel Stevan (Martín)
- Sebastián García (Diego)
- Margarita Rosa de Francisco (Pola)
