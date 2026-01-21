Disney+ confirmó la fecha de estreno de la temporada 3 de "Percy Jackson y los dioses del Olimpo" + Seguir en









La plataforma de streaming compartió la noticia en Instagram con un breve avance de una escena de la nueva temporada.

La nueva temporada de la serie llegará más pronto de lo esperado. Imagen: Disney +

Tras un paréntesis de dos años entre las dos primeras temporadas de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, los fans no tendrán que esperar mucho para la tercera temporada. La serie de fantasía, basada en la popular serie de libros de Rick Riordan sobre el semidiós que emprende aventuras épicas con sus amigos del Campamento Mestizo, acaba de concluir su segunda temporada en Disney+ tras su estreno en 2023.

La tercera temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo se estrenará a finales de 2026, como se reveló durante los créditos del final de la segunda temporada, que ya está disponible en Disney+. La plataforma de streaming compartió la noticia en Instagram con un breve avance de una escena en la que aparecen Percy y Annabeth Chase, quienes, torpemente, bailan uno junto al otro. Annabeth entonces toma la mano de Percy y ambos bailan nerviosos.

El clip termina con las palabras "Este año", revelando que la temporada 3 se lanzará en 2026, aunque aún no se ha anunciado una fecha de estreno específica.

Embed - Percy Jackson on Instagram: "First look. First dance. Season 3 of Percy Jackson and the Olympians premieres THIS YEAR." View this post on Instagram Junto con este anuncio inesperado, Disney también anunció que el rodaje de la temporada 3 de Percy Jackson está actualmente en marcha en Vancouver, BC.

Cómo será la tercera temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo Cada temporada de la serie adapta un libro diferente de la serie de Riordan. El Ladrón del Rayo y El Mar de los Monstruos ya se han presentado en pantalla, lo que significa que La Maldición del Titán será el tema central de la tercera temporada. Otros libros de la serie incluyen La Batalla del Laberinto y El Último Héroe del Olimpo.

Walker Scobell interpreta al personaje principal de Percy Jackson y los dioses del Olimpo junto a Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Dior Goodjohn y Daniel Diemer. El reparto recurrente incluye a Lin-Manuel Miranda, Megan Mullally, Jason Mantzoukas, Glynn Turman, Timothy Simons, Virginia Kull, Adam Copeland y Tamara Smart. Percy Jackson fue creado por el autor Riordan y Jonathan E. Steinberg, quienes también son productores ejecutivos de la serie con Rebecca Riordan, Craig Silverstein, Ellen Goldsmith-Vein, Bert Salke, Jeremy Bell, DJ Goldberg, James Bobin, Jim Rowe, Albert Kim, Jason Ensler y Sarah Watson.

Temas Disney

Series