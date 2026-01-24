De cuánto es la fortuna de David Beckham, la leyenda de fútbol que se convirtió en empresario + Seguir en









No sólo tuvo una carrera futbolística destacada, sino que supo invertir sus ganancias después de retirarse.

El exfutbolista diversificó sus ingresos y generó una fortuna de cientos de millones. Inter Miami

David Beckham no solo es reconocido por haber sido uno de los futbolistas más famosos del mundo, sino también por su exitosa transformación en empresario global tras colgar los botines. Más allá de sus numerosos títulos y su impacto, supo capitalizar su marca personal con lucrativos contratos y acuerdos comerciales que sostienen un patrimonio multimillonario.

Hoy, además de su legado en el fútbol, Beckham es un referente empresarial: posee inversiones estratégicas, una presencia fuerte en el mundo de los negocios y una fortuna que lo posiciona entre los deportistas retirados con mayor patrimonio. Su trayectoria fuera de las canchas demuestra cómo su fama se tradujo en ingresos sólidos y continuos, consolidándolo entre los nombres más rentables del deporte y los negocios.

David Beckham Desde su retiro, ha sabido invertir en el ámbito del deporte para multiplicar su fortuna. Imagen: IMDB Una leyenda del fútbol: la historia de David Beckham David Beckham comenzó su carrera profesional en 1992 con Manchester United, el club donde se formó y rápidamente destacó por su técnica, precisión en tiros libres y capacidad de liderazgo. Con los Red Devils ganó múltiples títulos de liga, copas nacionales y la UEFA Champions League en 1999, consolidándose como una de las figuras más influyentes del equipo.

En 2003 se sumó a Real Madrid, convirtiéndose en parte de los “Galácticos” y ampliando su reconocimiento internacional. Tras su paso por España, en 2007 se trasladó a Estados Unidos para jugar en LA Galaxy, donde no solo aportó en la cancha, sino que también elevó el perfil de la Major League Soccer.

Su carrera incluyó breves etapas en AC Milan y su último club, Paris Saint-Germain, antes de retirarse oficialmente en 2013. Beckham también fue un pilar de la selección de Inglaterra, capitaneándola durante varios años y representando a su país en Copas del Mundo y torneos europeos.

Fortuna de millones: de cuánto es el patrimonio de David Beckham Tras su retiro, Beckham no se alejó del mundo empresarial: consolidó acuerdos de patrocinio con grandes marcas, lanzó productos bajo su nombre y diversificó sus inversiones, incluyendo su rol como co-propietario de Inter Miami CF. Estas actividades, junto con sus ingresos deportivos pasados, impulsan un patrimonio estimado en alrededor de 450 millones de dólares. Esta cifra refleja tanto sus ganancias durante su carrera futbolística como los beneficios continuos de sus negocios y asociaciones globales. Su éxito fuera de la cancha subraya cómo una carrera deportiva puede evolucionar hacia una sólida y duradera trayectoria empresarial.

