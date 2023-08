La esposa de Lotocki habló de la muerte de Caprarola: "No hay veneno"

En diálogo con el programa A la tarde (América), admitió que tenía una buena relación con Caprarola e incluso habían viajado juntos. De todas formas desvinculó a Lotocki de su muerte: " Vayan a investigar de qué murió Mariano , la historia oficial dice que falleció de un shock hemorrágico ". "Es la primera historia que salió y la dijo Ángel de Brito. Investiguen ahí. ¿ Cómo me vienen a tocar el timbre a mí y pretenden que yo diga algo ? No me puedo hacer cargo de todo lo que dicen en la televisión”, señaló.

¿"Banca judicial" detrás de Lotocki?

Por otro lado, Favarón habló de una presunta "banca judicial" a Lotocki para evitar los problemas legales alrededor de las cirugías que, además de Caprarola, tuvieron repercusión en la salud de varias otras figuras del mundo del espectáculo como Silvina Luna.

“Yo escucho decir muchas cosas. Mariano dijo también que tenía el nombre de la persona que cubría a Aníbal en la caja fuerte. ¿Por qué no van a abrir la caja fuerte y nos dejamos de hacer toda esta parafernalia?”, preguntó María José, y en el mismo sentido enfatizó: "¿Ustedes creen que si tuviéramos poder estaríamos en la situación en la que estamos ahora?".

Por último, volvió a desestimar las acusaciones contra Lotocki y remarcó: "No hay veneno, yo no estoy envenenada. No existe eso. No quiero hablar de él porque me quedo con lo mejor, con el mejor recuerdo de él y de su entorno. Con Mariano nunca tuvimos un litigio, jamás. Él a mí nunca me dijo ‘tengo temor’", cerró.