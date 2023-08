Murió Mariano Caprarola: había sido operado por Lotocki y padecía lo mismo que Silvina Luna

El panelista de La Jaula de la Moda, Mariano Caprarola, murió a los 49 años luego de haber estado internado desde el lunes en el Instituto Argentino del Diagnóstico. Según informaron, el hombre había ingresado para extirparse unos cálculos renales y se descompensó durante la intervención y no pudieron reanimarlo .

En El Trece, la panelista Estefanía Berardi explicó: "Venía haciéndose tratamientos similares a los de Silvina (Luna). Tenía un problema renal. Estaba depurándose las sustancias que tenía en su organismo”. Luego agregó: “Tenía el calcio alto, se lo bajaron y le encontraron una piedra que tuvieron que sacársela con láser. Luego, pudieron estabilizarlo. Le quitaban la sonda y le daban el alta hoy mismo hasta que se descompensó de manera inesperada”.

El día que Caprarola se abrió sobre su salud

En una entrevista con Juana Viale hace dos años, el panelista había detallado cuál era su estado de salud y había contado los detalles de su operación con Lotocki. Reconoció: "Yo confié en alguien, hay algo de responsabilidad mía".

En ese sentido agregó: "Me operé con ese médico porque estaba muy promocionado, me generó mucha confianza, esa cosa de pendejo de quererte ver bien".

Caprarola había relatado en aquella entrevista: "Tenía hipercalcemia, no podía caminar bien, estaba todo el día fatigado. Eso fue provocado por un producto que se llama metacrilato".

"Cuando me fui a atender al Otamendi, los estudios daban pésimo: tenía el calcio alto, el colesterol alto. No había forma de saber por qué y mi médica descubrió que tenía esta sustancia en los glúteos, algo que yo no sabía que tenía puesto", continuó.

En cuanto a la operación detalló: "Me pudieron sacar todo el producto, es como un plástico duro. Me provocó una enfermedad que se llama síndrome de Asia, esa enfermedad termina con tu vida, el sistema inmunológico baja por completo y te morís".

"En ese momento, cuando visito a mi médico me dijo que estaba en riesgo de vida. En ese caso no pensas sólo en tu vida sino también en toda tu familia, en mi vieja de 90 años. Por una cosa de ignorante mía terminar de esa manera era tremendo", concluyó.