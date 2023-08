Preocupa la salud de Gabriela Trenchi y se agrava la situación de Lotocki

La mujer se operó hace más de ocho años con el cirujano, y denunció que llevó adelante procedimientos sin su permiso. "Me sacaba grasa de las rodillas para poner hilos tensores. Le dije que no quería nada que no fueran hilos tensores con mi grasa. Él me colocó otro material en todas las piernas, sin preguntarme, que hizo ebullición en mi cuerpo", había explicado hace días.