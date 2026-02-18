Develaron la causa de la muerte Peter Greene, actor de Pulp Fiction y La Máscara

Fue encontrado muerto el 12 de diciembre en su departamento en Nueva York. En las últimas horas se reveló el motivo de su fallecimiento.

A poco más de dos meses de que encontraran muerto al actor estadounidense Peter Greene, a los 60 años, se reveló la causa de su fallecimiento: se habría disparado accidentalmente.

Según la Oficina del Médico Forense Jefe de Nueva York , la muerte del actor fue a causa de "una herida de bala en la axila izquierda con lesión de la arteria braquial".

De esta manera, el informe técnico determinó que Greene se disparó accidentalmente en la axila izquierda , provocando una lesión letal en la arteria braquial, encargada de suministrar sangre a todo el brazo y la mano.

El hallazgo del cuerpo se produjo el 12 de diciembre en su apartamento de Manhattan. La alerta fue dada por un vecino que, tras escuchar música a alto volumen durante toda la noche y no obtener respuesta al llamar a la puerta, notificó a las autoridades.

Esa circunstancia motivó una intervención médica que derivó en el hallazgo del cuerpo. Su exrepresentante, Gregg Edwards, señaló además que había hablado con Greene pocos días antes de su muerte.

La carrera de Peter Greene

Nacido el 8 de octubre de 1965 en Montclair, Nueva Jersey, Greene se volcó a la actuación a comienzos de sus veinte años, ya instalado en Nueva York. Según su biografía en IMDb, fue en esa etapa cuando despertó su vocación artística, que lo llevó a consolidarse como un actor de reparto clave para personajes intensos y de fuerte carga dramática.

Su nombre quedó definitivamente asociado a figuras oscuras y complejas. En 1994 interpretó a dos antagonistas que marcaron época: Zed, el guardia de seguridad violador de Pulp Fiction, de Quentin Tarantino, y Dorian Tyrell, el principal enemigo del personaje de Jim Carrey en La Máscara. Ambos trabajos lo inscribieron en el imaginario del cine comercial como uno de los villanos más reconocibles de la década.

Más allá de esos roles, Greene también tuvo participaciones destacadas en películas como The Usual Suspects y Training Day. En la primera encarnó a Redfoot, el perista que conecta al grupo criminal con un robo que termina en asesinato. En la segunda interpretó a Jeff, un detective que es baleado por el corrupto Alonzo Harris, el personaje de Denzel Washington, en una de las escenas más crudas del film.

Entre sus trabajos protagónicos se destacó Clean, Shaven (1993), donde dio vida a un hombre con esquizofrenia sospechado de asesinato, un papel extremo que expuso su capacidad para abordar registros psicológicos complejos.