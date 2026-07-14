Durante los últimos meses, varias producciones apostaron por combinar tramas de suspenso o terror con historias que invitan a distintas interpretaciones. Entre todas ellas, una película en particular llamó la atención del público por su forma poco convencional de construir el miedo.
Prime Video estrenó una de las películas de terror más originales y comentadas de los últimos años
Una producción única y muy simbólica ya está disponible en la plataforma con una historia que te sorprende hasta el final.
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Ahora esa historia llegó al catálogo de Prime Video, con una trama llena de simbolismos y una puesta visual muy particular, lo que ofrece una experiencia distinta para todos aquellos que buscan una experiencia que les de algo más que los clásicos sustos del género.
De qué trata Vi el brillo del televisor
"Vi el brillo del televisor" (I Saw the TV Glow) es una película de terror psicológico con elementos surrealistas dirigida por Jane Schoenbrun. La historia gira alrededor de Owen, un adolescente introvertido que vive en un tranquilo barrio suburbano durante la década de 1990 y cuya rutina cambia cuando conoce a Maddy.
Ambos descubren que comparten una enorme fascinación por un extraño programa televisivo llamado El Rosa Opaco, una ficción sobrenatural donde dos jóvenes enfrentan al enigmático Señor Melancolía. Pero si bien todo parece una simple ficción al principio, la situación desemboca en un vínculo que cambia su la percepción de la realidad.
Con el paso del tiempo, Maddy comienza a creer que el universo de esa serie es mucho más que una ficción y le propone a Owen abandonar su vida para buscar aquello que considera su verdadero destino. Él, atrapado por el miedo y las dudas, decide permanecer donde está.
La historia avanza varios años y muestra las consecuencias de esa decisión, con un Owen que llega a la adultez con una profunda sensación de vacío, incapaz de encontrar su lugar y con una identidad que permanece reprimida. Más allá de su lado fantástico, la película aborda temas de identidad de género, disforia y el peso de las decisiones que tomamos en nuestra vida.
Prime Video: tráiler de Vi el brillo del televisor
Prime Video: elenco de Vi el brillo del televisor
- Justice Smith como Owen
- Jack Haven como Maddy
- Fred Durst como Frank
- Danielle Deadwyler como Brenda
- Helena Howard como Isabel
- Ian Foreman como Owen en su juventud
- Conner O'Malley como Dave
- Albert Birney como Mr. Sprinkly
- Emma Portner como Marco y Amanda Evil Clown
- Snail Mail como Tara
- Phoebe Bridgers participa en la película con una aparición especial
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