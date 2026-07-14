Prime Video estrenó una de las películas de terror más originales y comentadas de los últimos años + Agregar ámbito en









Una producción única y muy simbólica ya está disponible en la plataforma con una historia que te sorprende hasta el final.

Con una historia única, esta película de miedo te va a encantar. Magnific

Durante los últimos meses, varias producciones apostaron por combinar tramas de suspenso o terror con historias que invitan a distintas interpretaciones. Entre todas ellas, una película en particular llamó la atención del público por su forma poco convencional de construir el miedo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ahora esa historia llegó al catálogo de Prime Video, con una trama llena de simbolismos y una puesta visual muy particular, lo que ofrece una experiencia distinta para todos aquellos que buscan una experiencia que les de algo más que los clásicos sustos del género.

Esta es la película de terror más surreal de Prime Video. Gentileza - Prime Video De qué trata Vi el brillo del televisor "Vi el brillo del televisor" (I Saw the TV Glow) es una película de terror psicológico con elementos surrealistas dirigida por Jane Schoenbrun. La historia gira alrededor de Owen, un adolescente introvertido que vive en un tranquilo barrio suburbano durante la década de 1990 y cuya rutina cambia cuando conoce a Maddy.

Ambos descubren que comparten una enorme fascinación por un extraño programa televisivo llamado El Rosa Opaco, una ficción sobrenatural donde dos jóvenes enfrentan al enigmático Señor Melancolía. Pero si bien todo parece una simple ficción al principio, la situación desemboca en un vínculo que cambia su la percepción de la realidad.

Nunca vas a ver otra película igual. Gentileza - Prime Video Con el paso del tiempo, Maddy comienza a creer que el universo de esa serie es mucho más que una ficción y le propone a Owen abandonar su vida para buscar aquello que considera su verdadero destino. Él, atrapado por el miedo y las dudas, decide permanecer donde está.

La historia avanza varios años y muestra las consecuencias de esa decisión, con un Owen que llega a la adultez con una profunda sensación de vacío, incapaz de encontrar su lugar y con una identidad que permanece reprimida. Más allá de su lado fantástico, la película aborda temas de identidad de género, disforia y el peso de las decisiones que tomamos en nuestra vida. Prime Video: tráiler de Vi el brillo del televisor Prime Video: elenco de Vi el brillo del televisor Justice Smith como Owen

Jack Haven como Maddy

Fred Durst como Frank

Danielle Deadwyler como Brenda

Helena Howard como Isabel

Ian Foreman como Owen en su juventud

Conner O'Malley como Dave

Albert Birney como Mr. Sprinkly

Emma Portner como Marco y Amanda Evil Clown

Snail Mail como Tara

Phoebe Bridgers participa en la película con una aparición especial