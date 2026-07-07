Éxitos para todos los gustos: 3 series de Prime Video perfectas para maratonear el finde largo

Las tres obras de la plataforma de Amazon son las opciones ideales para el fin de semana largo.

Quienes se queden en casa, cuentan con tres joyas para disfrutar desde el sillón o la cama.

El fin de semana largo es ideal para planificar una escapada rápida, pero a veces eso demanda un gasto importante sin garantizar un descanso completo. Quienes deciden quedarse en casa tienen muchas opciones, aunque pocas tan entretenidas como las ofrecidas por Prime Video.

Las pequeñas jornadas de descanso son una excusa perfecta para devorar estas exitosas series de principio a fin . Las tres obras gozan de una enorme popularidad; quienes aún no les hayan dado una oportunidad, tendrán la chance de disfrutar de los relatos más impactantes de los últimos años en la plataforma de Amazon.

De la mano de Disney, Marvel construyó una imagen de los superhéroes donde rara vez se ven corrompidos moral y éticamente . Esto genera la sensación de un escenario completamente distinto en la vida real ante la existencia de seres con habilidades especiales. Así se presenta The Boys , la producción basada en un cómic sobre un mundo donde los “Supers” no siempre tienen buenas intenciones.

La trama inicia con Hughie , testigo de cómo su novia fallece en manos de A-Train , integrante del grupo encargado de mantener a salvo al planeta, conocido como “The Seven”. Su superpoder es la velocidad y arrolló a la chica, dejando al protagonista sosteniendo sus manos inertes sin entender el hecho.

Tras buscar explicaciones al ver el silencio general en torno al caso, termina emboscado por otro miembro del escuadrón de superhéroes que busca callarlo, pero es salvado The Butcher, un exmilitar decidido a acabar con la gente con capacidades especiales . Su principal objetivo es Homelander, líder de “Los Siete” y villano de este desopilante relato.

El verano en que me enamoré

Esta propuesta de romance es otra de las grandes series del catálogo de Prime Video. El argumento sigue a Belly, una joven acostumbrada desde pequeña a pasar sus vacaciones en una casa de playa, donde conoció a dos hermanos: Conrad y Jeremiah Fisher.

Ella está enamorada en secreto de Conrad durante toda su infancia, pero nunca recibió atención de ninguno de ellos, hasta su cumpleaños número 16, cuando experimenta los cambios físicos de la pubertad. Los chicos, lejos de seguir ignorándola, empiezan a fijarse en ella con otros ojos.

Para ellos, lo prometido como un verano más de diversión entre amigos de toda la vida se transformará en un triángulo amoroso, poniendo a prueba la lealtad y el cariño mutuo.

The Good Doctor

El aclamado drama médico creado por David Shore, autor de Dr. House, seguirá a Shaun Murphy. Es un joven cirujano de infancia muy difícil y traumática, seguidor de las enseñanzas del doctor Aaron Glassman, quien logró conseguir una residencia en el hospital ficticio St. Bonaventure en San José, California.

Pese a las dudas iniciales de los directivos debido a sus dos condiciones, el médico está dentro del Espectro Autista, lo cual influye en su comunicación social y en cómo procesa el entorno. Además, tiene el Síndrome del Sabio, condición otorgante de habilidades mentales fuera de lo común, como una memoria fotográfica y la capacidad analítica de un superdotado.

Esto dificultará su conexión emocional tanto con sus nuevos compañeros como con los pacientes. Más allá de su excelencia como cirujano, las cuestiones éticas y morales indescifrables por su incapacidad de leer emociones lo llevarán a situaciones de gran crecimiento a lo largo de numerosas temporadas.