La Justicia de EEUU puso fecha al juicio antimonopolio entre Paramount y Warner Bros. + Agregar ámbito en









Paramount comenzará a acumular una comisión de gestión de 7 millones de dólares diarios a pagar a los accionistas de Warner Bros. Discovery a partir del 1 de octubre hasta que se complete el acuerdo.

Peligra la fusión de medios.

La jueza a cargo del caso antimonopolio que busca bloquear la fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery emitió una orden preliminar de programación, y el juicio está previsto que comience en marzo de 2027, considerablemente más tarde de lo que Paramount esperaba.

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La jueza Araceli Martínez-Olguín emitió el martes una resolución que establece que el juicio tendrá una duración total de 12 días hábiles, comenzando el martes 2 de marzo de 2027 y finalizando el 19 de marzo. En su resolución, indicó que la audiencia previa al juicio se llevará a cabo el miércoles 24 de febrero de 2027. La jueza señaló que las partes deberán presentar una declaración conjunta de gestión del caso a más tardar al mediodía del 13 de agosto de 2026, para la audiencia inicial de gestión del caso que se celebrará el 19 de agosto.

En una presentación del 31 de julio, Paramount solicitó al juez que programara su próximo juicio antimonopolio para noviembre, mientras que la coalición de 12 fiscales generales estatales que demandan para detener el acuerdo y el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos solicitaron una fecha para abril de 2027.

La planificación es crucial para Paramount, que comenzará a acumular una comisión de gestión de 7 millones de dólares diarios a pagar a los accionistas de Warner Bros. Discovery a partir del 1 de octubre hasta que se complete el acuerdo.

El juicio está programado para comenzar aproximadamente cinco meses después, lo que significa que Paramount deberá pagar alrededor de 1200 millones de dólares a los accionistas de WBD para cuando concluya el juicio. (Los pagos de la comisión de gestión de Paramount a WBD no vencen hasta que se cierre el acuerdo).

La demanda contra la fusión de Paramount y Warner Bros. La coalición de 12 estados, incluidos California y Nueva York, presentó una demanda el 13 de julio, alegando que la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount por 111 mil millones de dólares reducirá ilegalmente la competencia en los mercados de distribución de televisión por cable y cine. El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) presentó una demanda por separado al día siguiente, argumentando que también perjudicará el mercado laboral para los guionistas. Paramount ha argumentado que el acuerdo beneficiará a los consumidores al ofrecer un competidor más sólido para gigantes del streaming como Netflix y Amazon Prime Video.